El aeropuerto de Gatwick suspende todos los vuelos por un problema en el sistema de tráfico aéreo

El aeropuerto londinense de Gatwick, el segundo de más tráfico del país, ha anunciado este miércoles una suspensión de todos los vuelos debido a un problema en el sistema de tráfico aéreo.

"Debido a un problema en los sistemas de tráfico aéreo en la torre de control de Gatwick, los vuelos están suspendidos", ha dicho el aeropuerto a través de su cuenta en la red social Twitter.

UPDATE: 10 July 18.10: Due to an air traffic control systems issue in Gatwick's control tower, flights remain suspended. We are working with ANS, our provider, to rectify this issue as quickly as possible. We apologise and advise passengers to check flight info with your airline.