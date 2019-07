El embajador británico en Washington dimite tras llamar inepto a Trump en un cable diplomático

El embajador británico en Washington, Kim Darroch, ha renunciado este miércoles después de la polémica suscitada por la filtración de documentos confidenciales en los que calificaba al presidente estadounidense, Donald Trump, de "inepto".

"Desde la filtración de documentos oficiales de esta Embajada ha habido una gran especulación en torno a mi posición y la duración de lo que queda de mi mandato como embajador", ha escrito Darroch en su carta de renuncia, un día después de que la primera ministra, Theresa May, reiterara su "pleno apoyo" en el diplomático.

"Quiero poner fin a esa especulación", ha añadido. "La situación actual está haciendo imposible que siga desempeñando mi papel como me gustaría", ha reconocido Darroch.

May ha dicho al Parlamento tras anunciarse la renuncia que había hablado con el embajador, que tenía previsto abandonar su puesto en cualquier caso para finales de año. "Le he dicho que es motivo de gran pesar que haya sentido la necesidad de dejar su cargo como embajador en Washington", ha indicado.

Duros ataques de Trump para forzar su dimisión

El martes, un portavoz de May aseguró que el embajador contaba con el "pleno apoyo" de la primera ministra y seguía en su puesto. Trump dijo el lunes que no tratará nunca más con Darroch, después de que este le calificara de "inepto", "inseguro" e "incompetente" en un documento interno para el Gobierno británico filtrado a la prensa. "No conozco al embajador, pero no nos gusta ni es respetado dentro de Estados Unidos. No trataremos nunca más con él", escribió en Twitter.

Además Trump aprovechó para criticar a May. "Vaya lío han creado ella y sus representantes. Le dije qué debía hacer, pero decidió ir por el otro camino", sostuvo el mandatario. "La buena noticia para el maravilloso Reino Unido es que pronto tendrán un nuevo primer ministro", añadió.

May había lamentado la filtración de los documentos confidenciales y había subrayado que el trabajo de Darroch implica "dar una opinión honesta y sin adornos" sobre la Administración estadounidense.

Por su parte, el ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, tildó el martes en su cuenta en Twitter de "irrespetuosos y equivocados" los comentarios de Trump sobre May y Reino Unido.

"Trump, los amigos hablan con franqueza, y eso haré: estos comentarios son irrespetuosos y equivocados respecto a nuestra primera ministra y mi país. Sus diplomáticos dan sus opiniones privadas al secretario de Estado, Mike Pompeo, y eso mismo hacen los nuestros", ha dicho.

"Usted dijo que la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos es la más fuerte de la Historia y estoy de acuerdo, pero los aliados han de tratarse con respeto, como Theresa May ha hecho siempre con usted", manifestó.

Los comentarios de Darroch en los cables diplomáticos filtrados

Los comentarios del diplomático fueron publicados el domingo por el diario británico 'Daily Mail', que ha indicado que las notas se remontan a 2017.

En una nota de 2017, Darroch señala que "no se espera que la Administración Trump vaya a normalizarse significativamente de aquí en adelante". "No creemos que se vaya a volver menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida y menos diplomáticamente torpe e inepta", recoge el texto.

Así, aconsejaba a los altos cargos británicos que adularan a Trump: "Para un hombre que ha llegado a ocupar el cargo más importante del planeta, el presidente Trump irradia inseguridad".

A pesar de que Trump ha asegurado en reiteradas ocasiones que las informaciones sobre divisiones internas son "fake news", Darroch aseguraba en sus notas que muchos de esos comentarios poseían credibilidad.

"Las historias sobre las luchas internas en la Casa Blanca, a nuestro juicio, son en su mayoría ciertas: múltiples fuentes las han confirmado a través de nuestros propios contactos en la Casa Blanca. Es un ambiente excepcionalmente disfuncional", manifestó el embajador. "No creo que esta Administración llegue a parecer nunca competente", añaden sus notas.

No obstante, Darroch pide no subestimar al presidente, dado que ha salido airoso de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto.