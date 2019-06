Al menos un muerto en un accidente de helicóptero cuando aterrizaba sobre un edificio en Nueva York

Un helicóptero se ha estrellado este lunes en Nueva York, concretamente en la Séptima Avenida de la isla de Manhattan, según ha informado el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Al menos una persona ha muerto, según medios locales. Se trata de un intento de aterrizaje que ha acabado en accidente, posiblemente por las adversas condiciones meteorológicas. El fuego ha sido extinguido.

"Bomberos del FDNY están trabajando en el 787 de la Séptima Avenida de Manhattan, donde se ha estrellado un helicóptero", ha explicado el Departamento de Bomberos en su cuenta oficial de Twitter.

PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh