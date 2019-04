Trump asegura que las críticas contra él en el informe Mueller son "puras mentiras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "puras mentiras" las críticas recogidas en el informe del fiscal especial Robert Mueller y que ponen en cuestión sus actuaciones, en particular por su supuesto interés en obstruir las pesquisas abiertas.

Un día después de la difusión del informe de Mueller, en el que el fiscal especial analizó la presunta injerencia de Moscú en las elecciones de 2016, Trump ha puesto en cuestión parte de su contenido. La investigación desligó al presidente norteamericano de la trama rusa, pero apuntó hasta diez ocasiones en las que Trump pudo incurrir en obstrucción.

Trump ha asegurado en Twitter que las declaraciones recogidas en el "informe del loco Mueller" son "completamente falsas". "Dado que nunca acepté testificar, no fue necesario que respondiera a las declaraciones (...), algunas de las cuales son puras mentiras y solo fueron realizadas para que otra personas quedara bien --o que yo quedara mal--", ha afirmado.

El mandatario ha vuelto a describir como un "fraude" unas investigaciones que "nunca deberían haber tenido lugar". Trump, que a lo largo de estos últimos dos años ha denunciado una "caza de brujas" contra él, prometió el jueves que trabajaría para que ningún otro presidente tuviera que pasar por lo mismo.

Statements are made about me by certain people in the Crazy Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for people that take so-called "notes," when the notes never existed until needed. Because I never....

...agreed to testify, it was not necessary for me to respond to statements made in the "Report" about me, some of which are total bullshit & only given to make the other person look good (or me to look bad). This was an Illegally Started Hoax that never should have happened, a...