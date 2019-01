May analiza su 'plan B' con la cúpula europea

Theresa May apura la cuenta atrás para la presentación de su plan B con contactos de alto nivel con el continente y su propio gabinete.

El viernes, habló con el presidente de la Comisión Europea y, según el portavoz de Jean-Claude Juncker, la llamada fue a petición de la premier, quien este fin de semana dirigirá las conversaciones desde la residencia rural de Chequers, la misma donde en julio selló con su Gobierno la hoja de ruta para el Brexit.

Además, May ha estado en comunicación con Angela Merkel y otros líderes comunitarios como el holandés, Mark Rutte, a quien considera uno de sus mejores aliados. La ronda de contactos recuerda a la iniciada tras suspender la votación del acuerdo del Brexit en diciembre, cuando la humillación a la que se dirigía en el Parlamento la llevó a retrasar lo inevitable.

Por entonces, la primera ministra apenas consiguió resultados reseñables, pero la situación en Reino Unido ha cambiado, después de que el plan que la UE consideraba intocable haya sido severamente derrotado en Westminster. De hecho, dada la reticencia del bloque a modificar los términos pactados, es posible que la negociación esté menos centrada en la obtención de concesiones digeribles para la Cámara de los Comunes y más en las posibilidades de que los Veintisiete admitan retrasar el Brexit.

Públicamente May mantiene que no lo permitirán solo para otorgar a Reino Unido más tiempo para lograr consensos, pero una crucial propuesta de un diputado conservador que se votará el día 29 aspira precisamente a eso: a ampliar el artículo 50 del Tratado de Lisboa si a finales de febrero no hay acuerdo, para así impedir el caos de un divorcio no pactado.