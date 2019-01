Los demócratas de EEUU toman el control del Congreso en pleno cierre de Gobierno

La nueva legislatura del Capitolio arranca este jueves en medio de un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos que suma ya su decimotercera jornada sin avances concretos. Los demócratas, liderados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, inician su hegemonía en la Cámara Baja con la intención de aprobar un paquete de seis propuestas que garantizarían que las operaciones federales cuenten con financiación suficiente hasta septiembre de 2019.

Paralelamente, apoyarán un plan cortoplacista para extender la financiación del Departamento de Seguridad Nacional hasta el próximo 8 de febrero, ganando algo de margen para negociar qué ocurrirá con los fondos requeridos para la construcción del muro con México. Los legisladores demócratas han mostrado su intención de apoyar el presupuesto de más de 5.000 millones de dólares requerido por el presidente de EEUU, Donald Trump, no para financiar el polémico muro sino para reforzar la seguridad en la frontera del sur.

Los líderes de ambos partidos en el Capitolio se reunieron el miércoles en la Casa Blanca con el mandatario, en busca de encontrar terreno común para que las operaciones del Gobierno federal puedan regresar cuanto antes a la normalidad. El actual cierre de la afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia, así como a decenas de parques nacionales. El cierre también perjudica a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras se mantenga este impasse y están a expensas de la aprobación de un Presupuesto.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo a través de su portavoz, Don Stewart, que no sometería a votación en la Cámara Alta, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 53 escaños, ningún plan que no cuente con el apoyo público de Trump. El presidente usó su cuenta en Twitter para sugerir el martes la posibilidad de hacer un trato. Dicho esto, el miércoles insistió en la cantidad que exige para el muro supone "muy poco en comparación con los beneficios" que aportará a la Seguridad Nacional.

También indicó a través de un tuit que "México está pagando por el muro a través del nuevo acuerdo comercial T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés). Gran parte del muro ya ha sido completamente renovado o construido. Hemos hecho mucho trabajo".

Mexico is paying for the Wall through the new USMCA Trade Deal. Much of the Wall has already been fully renovated or built. We have done a lot of work. $5.6 Billion Dollars that House has approved is very little in comparison to the benefits of National Security. Quick payback!