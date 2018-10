Turquía sigue buscando el cuerpo del periodista saudí Jamal Khashoggi

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, ha asegurado este lunes que sigue sin ser encontrado el cuerpo del periodista opositor saudí Jamal Khashoggi, asesinado tras entrar en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre.

"Todavía no se ha hallado el cuerpo de Khashoggi", ha dicho Cavusoglu en una rueda de prensa en Estambul, al ser preguntado sobre si la llegada a Turquía del fiscal general de Arabia Saudí, Saud al Moyeb, había aportado alguna información adicional sobre el paradero de los restos del periodista. Cavusoglu se ha limitado a contestar que no se sabía dónde se encontraba el cuerpo y no ha aportado ningún detalle más.

El fiscal saudí se ha reunido este lunes durante algo más de una hora con Irfan Fidan, el fiscal jefe de Estambul que investiga el asesinato de Khashoggi, informó la cadena de televisión CNNTürk. Ambos se han encontrado en el Palacio de Justicia de Estambul para compartir información sobre sus respectivas investigaciones.

Se espera que al Moyeb acuda esta tarde a inspeccionar el consulado de Arabia Saudí en Estambul, donde tuvo lugar el asesinato. "Dado que los que cometieron el asesinato están en Arabia Saudí, Arabia Saudí tiene una gran responsabilidad. El fiscal jefe confesó que el asesinato fue planeado. Los que lo planearon fueron arrestados. Primero lo negaron, pero luego comenzaron a admitirlo", ha declarado Cavusoglu.

Turquía pide información a Arabia Saudí

El ministro turco dijo que era importante el trabajo conjunto de los fiscales, pero insistió en la necesidad de que las autoridades saudíes no alarguen las investigaciones en el tiempo y revelen todos los detalles de lo sucedido lo antes posible.

Según medios turcos, durante su visita, el fiscal saudí podría facilitar a los investigadores turcos declaraciones y posibles confesiones de los 18 sospechosos que fueron arrestados en Arabia Saudí por su supuesta implicación en el asesinato de Khashoggi.

Ankara había anunciado que iba a pedir la extradición de esos detenidos para que fueran juzgados por la Justicia turca, pero esa posibilidad ha sido rechazada por Riad. Se trata de los miembros de un aparente comando que voló de Riad a Estambul poco antes del crimen y regresó poco después a Arabia Saudí.