Guía para no perderse las primarias del SúperMartes en EEUU

Jose Luis de Haro Nueva York

Tras la salida el lunes de la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, que siguió a la del ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y el empresario Tom Steyer, la candidatura de quien fuera vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca ganar impulso en el conocido como Super Martes, la verdadera prueba de fuego de las primarias demócratas.

Tras las victorias del senador por Vermont, Bernie Sanders, en Nuevo Hampshire y Nevada, el establishment del partido se debate ahora entre Biden o el multimillonario, Michael Bloomberg, que se enfrenta hoy por primera vez al escrutinio de los votantes.

Durante la jornada, un total de 14 estados y un territorio estadounidense celebran sus primarias, en una purga en la que están en juego un total de 1.344 delegados. California es el tablero electoral más sabroso, ya que reparte un total de 415 delegados, casi el 20% del total necesario para que cualquiera de los candidatos logre blindar la nominación del partido. El delfín demócrata necesitará una mayoría (1.991) de los 3.979 delegados para plantar cara al presidente de EEUU, Donald Trump, el próximo 3 de noviembre.

"Tanto las encuestas como las predicciones del mercado muestran a Sanders como el favorito para ganar la nominación demócrata, especial tras haber visto los resultados en Iowa, New Hampshire y Nevada", explica Ben Snider, estratega de Goldman Sachs.

No obstante, Sanders señala cómo la carrera sigue siendo bastante competitiva cuando se compara con otros ciclos electorales. "Los mercados descuentan aproximadamente un 50% de posibilidades de que ningún candidato gane la mayoría de los delegados necesarios, lo que pondría toda la presión en la Convención Nacional Demócrata del próximo 13 al 16 de julio", añade.

Según la medida de todos los sondeos a nivel nacional que elabora el portal RealClearPolitics, el esfuerzo de última hora del partido por arropar a Biden comenzó a notarse en las encuestas a nivel nacional, donde Sanders redujo a solo 3 puntos su ventaja frente al exvicepresidente, cuando en los últimos días llegó a contar con un margen de más de 10 puntos, según los datos recopilados por el portal RealClearPolitics.

Michael Bloomberg, el ex alcalde de Nueva York y empresario conocerá a lo largo del martes si los más de 500 millones de dólares de su propia fortuna invertidos en su campaña darán sus frutos en las urnas. El multimillonario, de 78 años, ha puesto sus miras en la publicidad como gancho para encandilar a los votantes de Carolina del Norte, Texas, otro sabroso estado donde están en juego 228 delegados, y el mayor premio de todos: California.

Bloomberg necesita superar un umbral del 15% para ganar delegados en muchos estados y distritos del Congreso. Si no logra este cometido, su campaña puede estar condenada al fracaso, sin importar cuánto dinero haya gastado hasta el momento. Dicho esto, su meta es entorpecer la posibilidad de que un claro favorito emerja en las próximas semanas. De esta forma, el partido demócrata podría llegar a su Convención Nacional el próximo julio sin un nominado claro, lo que abriría la puerta a que el ex alcalde de Nueva York gane tracción y pueda presentarse como la alternativa moderada que no crea en Biden.

Estos son los estados en juego

Alabama

Delegados demócratas en juego: 52

Delegados republicanos en juego: 50

Las urnas cierran entre a las 2 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen a Biden una ventaja de 25 puntos sobre Sanders

Samoa Americana

Delegados demócratas: 6

El caucus republicano tendrá lugar el 24 de marzo con 9 delegados en juego.

Arkansas

Delegados demócratas en juego: 31

Delegados republicanos en juego: 40

Las urnas cierran a las 2:30 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen a Biden una ventaja de 13 puntos sobre Sanders

California

Delegados demócratas en juego: 415

Delegados republicanos en juego: 172

Las urnas cierran a las 5:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de 7 puntos a Sanders sobre Biden.

Colorado

Delegados demócratas en juego: 67

Delegados republicanos en juego: 37

Las urnas cierran a las 3:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de 11 puntos a Sanders sobre Biden.

Maine

Delegados demócratas en juego: 24

Delegados republicanos en juego: 22

Las urnas cierran a las 2:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de 19 puntos a Sanders sobre Biden.

Massachusetts

Delegados demócratas en juego: 91

Delegados republicanos en juego: 41

Las urnas cierran a las 2:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de 2 puntos a Warren sobre Sanders.

Minnesota

Delegados demócratas en juego: 75

Delegados republicanos en juego: 39

Las urnas cierran a las 3:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de 5 puntos a Sanders sobre Biden.

Carolina del Norte

Delegados demócratas en juego: 110

Delegados republicanos en juego: 71

Las urnas cierran a las 1:30 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de hasta 27 puntos a Biden sobre Sanders.

Oklahoma

Delegados demócratas en juego: 37

Delegados republicanos en juego: 43

Las urnas cierran a las 2:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de hasta 7 puntos a Biden sobre Sanders.

Tennesse

Delegados demócratas en juego: 64

Delegados republicanos en juego: 58

Las urnas cierran a las 2:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de hasta 7 puntos a Biden sobre Sanders.

Texas

Delegados demócratas en juego: 228

Delegados republicanos en juego: 155

Las urnas cierran a las 3:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de hasta 2 puntos a Biden sobre Sanders.

Utah

Delegados demócratas en juego: 29

Delegados republicanos en juego: 40

Las urnas cierran a las 4:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de 6 puntos a Sanders sobre Biden.

Vermont

Delegados demócratas en juego: 16

Delegados republicanos en juego: 17

Las urnas cierran a las 1:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de 41 puntos a Sanders sobre Warren.

Virginia

Delegados demócratas en juego: 99

Delegados republicanos en juego: 48

Las urnas cierran a las 1:00 a.m. (Hora en España)

Los últimos sondeos ofrecen una ventaja de hasta 20 puntos a Biden sobre Sanders.