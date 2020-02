El primer ministro de Irlanda anuncia su dimisión tras perder la votación de investidura

La primera consecuencia de la histórica jornada electoral en Irlanda el pasado día 8, en la que hubo prácticamente un empate a tres bandas y el izquierdista Sinn Féin fue el partido más votado por primera vez en un siglo, se ha hecho efectiva. En la primera sesión de la nueva legislatura, el primer ministro, Leo Varadkar, líder del conservador Fine Gael, ha anunciado su dimisión tras perder la votación de investidura por 36 votos a 107.

"Ahora es nuestra responsabilidad asegurar que haya un buen Gobierno y una buena oposición", dijo Varadkar tras perder. Y anunció que presentará su dimisión, aunque se mantenderá en funciones hasta que se encuentre un nuevo 'Taoiseach', el título que recibe el jefe de Gobierno irlandés.

Una tarea que se antoja complicada. En la primera sesión se celebraron cuatro votaciones: una para confirmar o rechazar la reelección de Varadkar, y otras tres con los candidatos de los otros tres partidos principales. La más votada fue la líder del Sinn Féin y ganadora de las elecciones, Mary Lou McDonald, aunque perdió por 45 votos a 84. Detrás se situó Micheál Martin, líder del Fianna Fáil, el partido que ha dominado históricamente la política irlandesa, que perdió 41 a 97. Y en último lugar el líder del Partido Verde, Eamon Ryan, cuya candidatura -más simbólica que otra cosa- fue rechazada por 12 a 118 votos.

La Constitución irlandesa no pone límites ni plazos para la elección de un primer ministro

Tanto Martin como Varadkar han rechazado cualquier negociación con Sinn Féin, pero una alianza entre Fine Gael y Fianna Fáil, los dos grandes partidos y enemigos históricos en el bipartidismo irlandés, se presenta tanto o más compleja.

La Constitución irlandesa no pone límites ni plazos para la elección de un primer ministro, y Varadkar mantiene la potestad de ordenar una repetición electoral si no hay visos de poner en marcha la legislatura en un plazo razonable. Aun así, la primera encuesta tras las elecciones pronostica una victoria aún mayor de McDonald, por lo que no parece que vaya a tener prisa en pulsar el botón de emergencia.