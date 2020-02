Trump logra la absolución en el impeachment y mantendrá la presidencia

El Senado de EEUU ha absuelto este miércoles al presidente del país, Donald Trump, de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso durante el proceso de impeachment que iniciaron los demócratas a finales de 2019.

La votación se dividió, como estaba previsto, en clave partidista, de forma que todos los demócratas votaron a favor de la destitución del presidente, mientras que los republicanos votaron en contra a excepción del republicano y excandidato presidencial Mitt Romney, quien votó a favor en el cargo de abuso de poder.

Así, sobre este artículo, un total de 52 senadores republicanos votaron en contra de incriminar al mandatario y 48, todos demócratas salvo Romney, votaron a favor. El segundo artículo, que acusaba al inquilino de la Casa Blanca de obstrucción al Congreso, contó con 53 votos en contra (todos los senadores republicanos, incluido Romney) y 47 a favor de declararle culpable. El Senado necesitaba 67 votos para destituirlo.

Se había especulado con que algunos senadores demócratas de estados tradicionalmente republicanos, como Joe Manchin por Virginia Occidental o Doug Jones, por Alabama, podrían romper con la decisión de su partido y votar para absolver al mandatario, pero finalmente ninguno de los senadores demócratas lo hizo. Solo Romney se desligó del partido republicano para apoyar el artículo de abuso de poder.

El presidente de EEUU dijo en Twitter que el jueves realizará unas declaraciones al medio día desde la Casa Blanca para hablar de "la victoria del país contra el engaño del impeachment".

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country's VICTORY on the Impeachment Hoax!