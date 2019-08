Un enorme apagón deja a gran parte de Inglaterra a oscuras y paraliza Londres

Tarde de caos en gran parte de Inglaterra y Escocia. Un enorme apagón provocado por la caída de la red eléctrica nacional británica causó la suspensión de numerosos trenes por todo el territorio. En Londres, la mayoría de los transportes tuvieron que paralizarse durante al menos una hora, en una jornada veraniega en la que se esperaban muchos desplazamientos.

En la capital británica, al menos una línea de metro -la línea Victoria- y la mayoría de los trenes de media y larga distancia tuvieron que detenerse por falta de energía, mientras que los semáforos de la ciudad se apagaron. Aunque la electricidad se recuperó en una media hora, numerosas líneas de tren seguían suspendidas o con retrasos varias horas después.

El apagón se dio en torno a las 18.00 hora local (19.00 en la península), debido a la caída de dos generadores que suministraban energía a numerosas zonas del sur de Inglaterra y el sur de Escocia. Fuera de la capital británica, las primeras estimaciones apuntan a al menos 130.000 afectados más en el norte y noroeste inglés.

Power failures bring reported across parts of the UK

Maps show current and past day cuts#powercut



BBC:

Power operators for the South East, Midlands, South West and Wales report cuts.

UK Power Networks said it believed it was due to a "failure on National Grid's network". pic.twitter.com/MnlYHP2n6j