Mueller no exculpa a Trump de la trama rusa y dice que el presidente podría ser imputado tras dejar la Casa Blanca

En un último revés contra el inquilino de la Casa Blanca, Robert Mueller, el fiscal que investigó los supuestos nexos entre Rusia y Donald Trump, aseguró este miércoles en el Congreso estadounidense que "no" exoneró al mandatario, explicando que, una vez abandone la presidencia, el republicano podría ser enjuiciado por delitos relacionados con la mencionada trama.

En la comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Mueller fue claro al determinar que "el presidente no fue exculpado por los actos que supuestamente cometió". Durante parte de su testimonio, el fiscal especial defendió la "integridad" de su investigación y recalcó que su equipo actuó con un sentido de "justicia", tratando de investigar de la manera "más rápida posible" para que la investigación "no dudara un día más de lo necesario".

Cabe recordar que el informe final de su investigación determinó que no había pruebas suficientes para determinar que hubo una "conspiración" entre el entorno del actual presidente de EEUU y Moscú para influir en el proceso electoral. También concluyó que no podía acusar a Trump de un crimen de obstrucción a la Justicia debido a unas normas del Departamento de Justicia que establecen que un presidente no puede ser imputado por un crimen mientras está en el poder.

A lo largo de su testimonio, eso sí, Mueller esquivó los esfuerzos de los demócratas de intentar utilizar sus palabras para dar pávulo en las investigaciones contra Trump y evitó deliberadamente decir la palabra "impeachment".

Por su parte, Trump, quien siguió detenidamente la comparecencia, señaló a través de Twitter que dicho testimonio iba a ser "un desastre para los demócratas y para la reputación de Robert Mueller". Al mismo tiempo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, señaló que las tres horas de comparecencia "han sido una vergüenza épica para los demócratas".