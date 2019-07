Joe Biden gastó más de 12.000 dólares en una paella cocinada por el hijo de Bernd Schuster

Estados Unidos es un país peculiar en todos los aspectos. La aparente transparencia financiera de sus campañas políticas lleva a conocer cómo consiguen las ingentes sumas de dinero que pagan ese constante espectáculo que es la lucha electoral, pero también plasma cómo lo invierten. Y aunque los gastos se realizan especialmente en publicidad digital y en costes de personal, también hay inversiones un tanto peculiares.

Es el caso de la campaña del exvicepresidente Joe Biden, que lidera todas las encuestas desde el primer minuto. El pasado 8 de mayo contrató a una empresa de catering para ofrecer una comida en un acto de recaudación de fondos. Sin embargo, no fue un evento cualquiera. Biden gastó 12.075 dólares en paella, que además fue cocinada por el hijo del exfutbolista Bernd Schuster.

El cocinero Benjamin Schuster llegó a Estados Unidos en 2001 tras 15 años viviendo en España. Allí cursó sus estudios universitarios y trabajó como contable antes de meterse en la industria del catering, food truck incluido. Su empresa, Got Paella, ofrece menús de entre 8 y 13 dólares - incluye plato de paella, pan y bebida- que los más puristas de la paella cuestionarían.

Our private catering division is getting ready to serve our Paellas and Tapas for the kickoff Fundraising Campaign for @JoeBiden ????#paella #JoeBiden2020 #catering #fundraising #campaign #politics #lunch pic.twitter.com/xC2VTM7rkt