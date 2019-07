India lanza con éxito su misión al desconocido Polo Sur de la Luna

India ha lanzado con éxito su misión Chandrayaan-2 al inexplorado Polo Sur de la Luna, el proyecto más ambicioso hasta ahora de la agencia espacial india y que hace una semana tuvo que ser abortado a una hora del despegue por motivos técnicos.

El cohete GSLV-MkIII-M1 de tres etapas despegó desde el Centro Espacial Satish Dhawan a las 9.13 GMT en medio de cielos nubosos, una semana después de que el lanzamiento anterior se suspendiera el 15 de julio tras un obstáculo técnico observado durante la etapa de llenado del propelente.

El cohete impulsó a Chandrayaan-2, de 3.850 kilos, en la órbita de la Tierra, unos 16 minutos más tarde, marcando la primera fase de la ambiciosa misión, que tardará aproximadamente 48 días en aterrizar en la superficie del polo sur de la Luna, una zona inexplorada hasta ahora del satélite.

#ISRO#GSLVMkIII-M1 lifts-off from Sriharikota carrying #Chandrayaan2



