Trump se presenta como aval para que Suecia libere al rapero ASAP Rocky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que responderá personalmente ante las autoridades suecas para garantizar la puesta en libertad del rapero A$AP Rocky, quien fue arrestado en el país nórdico en el marco de la investigación de una pelea callejera que ocurrió en junio.

En un comunicado en Twitter, Trump confirmó que había asegurado al primer ministro sueco, Stefan Löfven, que no hay riesgo de que Rocky escape y que hay conversaciones en curso entre Washington y Estocolmo.

Rocky, un intérprete, productor y modelo de 30 años cuyo nombre real es Rakim Mayers, fue detenido el 3 de julio junto a su guardaespaldas y otros dos miembros de su entorno en relación con una pelea que ocurrió en una céntrica calle de Estocolmo en la madrugada del 30 de junio.

El artista se encontraba en Estocolmo para realizar un concierto y debió cancelar varias presentaciones de su gira europea.

Un portavoz de Löfven ha respondido que el Gobierno sueco "no intentará influir" en el caso legal. "En Suecia todos son iguales ante la ley", ha asegurado Toni Eriksson, portavoz de Löfven.

"El Gobierno no puede, ni intentará, influir en los procedimientos legales", ha agregado antes de señalar que el primer ministro enfatizó a Trump durante su conversación la total independencia del sistema judicial sueco.

Los fiscales suecos extendieron el viernes la detención de Rocky durante seis días, en medio de las investigaciones en curso sobre la pelea callejera y las denuncias de agresión grave.

La detención de Rocky ha concentrado la atención de muchos, incluido Trump, quien dijo el viernes que "muchos miembros de la comunidad afroamericana" han buscado su ayuda para el rapero.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative....