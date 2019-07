Inmunoterapia personalizada y de precisión, factores claves para el impulso investigador de HM Hospitales

La apuesta en Oncología de HM Hospitales se encarna en el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, con sedes en Madrid, Barcelona y Galicia, que se ha convertido en el primer Cancer Center privado de España por número de nuevos pacientes y que aúna abordajes multidisciplinares con la denominada oncología de precisión y una actividad investigadora de referencia continental. Para alcanzar esta reputación, HM CIOCC pone especial énfasis en la investigación como elemento diferenciador, no solo por la capacidad que tienen los investigadores de HM CIOCC de participar o liderar ensayos clínicos de relevancia y foros científicos internacionales más relevantes, sino también por el papel clave que tiene la traslación, casi inmediata, al paciente de la investigación como elemento disruptivo. Una de las joyas de la corona de HM CIOCC está en la Unidad de Ensayos Clínicos Fase I- START-HM CIOCC, que dirige el doctor Emiliano Calvo, y cuyos avances ya han protagonizado cambios relevantes en el abordaje de procesos oncológicos.

"La investigación en fases tempranas es un factor clave en el avance contra el cáncer y en HM CIOCC se realizan desarrollos terapéuticos de última generación en inmunoterapia. Más allá de los más clásicos tratamientos con fármacos que modulan la actividad de las células defensivas principales, llamados linfocitos T, realizamos tratamientos de inmunoterapia para pacientes oncológicos cuya enfermedad ha demostrado ser resistente a los tratamientos convencionales (conocidos como anticuerpos monoclonales anti-PD-1 y anti-PD-L1) así como en indicaciones nuevas", señala el doctor Calvo.

Tumores fríos

Pero las investigaciones de la unidad no solo se centran en el desarrollo de ensayos clínicos con los últimos medicamentos de inmunoterapia, sino en aquellos que también modulan no únicamente al linfocito T sino también al resto del ejército defensivo del paciente y que interaccionan en las diferentes fases de la activación y organización de dichas defensas contra el cáncer, incluso en los conocidos como tumores fríos o no inflamados, en los cuales la inmunoterapia clásica no es activa. Demostrando así una vanguardia investigadora que se desarrolla activamente en muy pocos centros en el mundo.

Arsenal de fármacos

El abanico de fármacos que se estudian en esta unidad abarca desde antagonistas de nueva generación de puntos de control inhibidores del sistema inmune, pasando por agonistas y citoquinas nóveles estimuladoras de dichas defensas, anticuerpos biespecíficos que fuerzan la activación del sistema inmune específicamente donde se localizan las células tumorales hasta vacunas y virus modificados genéticamente para que puedan atacar al tumor.

"También ensayos de terapia celular en sus diferentes modalidades (células CAR T y las más modernas TCR T, así como células TILs) con los que se intenta administrar los linfocitos T del propio paciente modificados de manera más o menos sustancial en el laboratorio, una vez extraídos de la sangre del paciente, para que reconozcan las células tumorales específicas de dicho paciente y puedan atacarles tras su posterior transfusión endovenosa", asevera el doctor Calvo.

Tan importante como el diseño y la puesta en marcha de múltiples ensayos clínicos es el disponer de una plataforma transversal y multidisciplinaria de Inmunoterapia, altamente especializada, como la que existe en HM CIOCC. Dicha plataforma está conformada por especialistas, entre los que se incluyen expertos en inmunoterapia de Oncología, Medicina Intensiva, Urgencias, Neumología, Neurología, Medicina Interna o Anatomía Patológica.

"Todos estos especialistas están implicados en el tratamiento de los pacientes que participan en los ensayos clínicos y la potencial toxicidad de dichos fármacos, que están perfectamente alineados y coordinados para el estudio y aplicación de nuevos avances y guías terapéuticas óptimas, así como el desarrollo de proyectos innovadores de investigación de inmunoterapia", asegura el doctor.

Oncología de precisión

Otro factor esencial que hace diferente el abordaje oncológico en HM Hospitales está en el funcionamiento en red existente en los diferentes centros de Madrid, Galicia y Barcelona, donde se trata de manera coordinada a los pacientes oncológicos de cada hospital. Esto permite a los pacientes a HM Hospitales de cualquier localidad participar en ensayos sofisticados que requieren la realización de despistajes moleculares del tumor para poder llevar a individualizar dichos tratamientos.

De esta forma, se logra identificar a los pacientes que realmente podrían beneficiarse de los mismos. "Adicionalmente, tenemos un programa de desarrollo terapéutico investigacional de Oncología de Precisión, con diferentes ensayos clínicos de fármacos dirigidos a dianas moleculares específicas del tumor de cada paciente, que buscan atacar su proceso oncológico en su punto de fragilidad molecular, del cual dependería su crecimiento", afirma el doctor Calvo.

Biopsia líquida

La unidad también dispone de una plataforma de cribaje molecular amplia, tanto en biopsias tumorales como en sangre, las conocidas como biopsias líquidas, en las que se analiza la existencia de dichas mutaciones en oncogenes que provienen de los tumores del paciente y circulan en su sangre, facilitando así el tratamiento individualizado de subgrupos de enfermos cuyas singularidades tumorales eran ignoradas previamente.

"Esa plataforma de cribaje molecular también cuenta con diferentes tecnologías y sistemas, algunos propios, que nos permiten una definición amplia de las características genómicas del tumor de cada paciente, no solo para individualizar su tratamiento con fármacos convencionales o investigacionales dirigidos a dichas dianas moleculares tumorales sino, a veces, también para hacer un seguimiento de la respuesta al mismo", concluye el doctor Calvo.