I Squared y TDR piden a los acreedores de Applus liberar recursos por 646 millones

Los nuevos dueños de Applus quieren disponer de los 646,4 millones que tenían bloqueados por sus acreedores. En su primera junta de accionistas ordinaria al frente de la compañía de certificaciones, el consorcio Amber, compuesto por I Squared y TDR, han aprobado poner en marcha el proceso para poder utilizar las reservas indisponibles que existían en la organización tras varias reducciones de capital acometidas entre 2014 y 2023.

Según consta en la documentación posterior a la reunión de accionistas, ambos inversores dieron luz verde a solicitar a sus acreedores el permiso, que tienen un mes para oponerse a la movilización de los recursos. La firma no aclara a qué destinará los 646,4 millones, aunque en el folleto de exclusión de la opa daba pistas de sus primeras intenciones con la nueva propiedad: abría la puerta a nuevas operaciones corporativas y anticipaba un dividendo extraordinario a I Squared y TDR de 512 millones con cargo a reservas, aunque este apartado en el balance era de solo 154,7 millones. Se iba a financiar con mayor endeudamiento.

Según las cuentas del primer semestre de 2024, las últimas hechas públicas como empresa cotizada, Applus tenía eso sí más de 400 millones en su patrimonio neto calificados como prima de emisión.

La compañía que dirige Richard Bartlett busca así movilizar una cantidad que tenía bloqueada desde hace más de una década, cuando acometió la primera reducción de capital, de 645 millones de euros -las otras dos no alcanzaron el millón de euros-. Fue el mismo año en el que el conglomerado de certificaciones, entonces controlada por el fondo de inversión Carlyle, salió a bolsa. Las reservas indisponibles son una herramienta que se puede utilizar en reducciones de capital para proteger los intereses de los acreedores y mantener la solvencia del grupo.

Ocho años después, con la guerra de opas entre Apollo y Amber y la victoria de este último grupo, las gestoras ganadoras se convirtieron en los nuevos dueños de la compañía y refinanciaron el pasivo que Applus tenía principalmente con la gran banca internacional. La firma suscribió varios préstamos intragrupo por hasta 1.383 millones para refinanciar la deuda existente, financiar el nuevo contrato del circuito de pruebas IDIADA y dotarse de circulante para funcionar en su día a día.

Los casi 1.400 millones no salieron plenamente de ambos fondos. Ambos vehículos firmaron créditos con un pool de bancos internacionales que lideraron Barclays y Morgan Stanley. A la postre, el grupo de entidades que capitanean estas dos instituciones son los acreedores últimos de la sociedad.

Con la operación, el endeudamiento saltó de las 2,7 veces ebitda hasta las 4 veces ebitda. Y aunque ambos inversores no cerraban la puerta a acometer nuevas operaciones corporativas, defendían que no tenían previsto incrementar el endeudamiento. Por ello, sostienen que tras el pago extraordinario de 512 millones con cargo a reservas no tienen previsto repartirse más dividendos entre ellos a corto y medio plazo.

Mejoran las previsiones de Applus

Con la entrada de los nuevos inversores y la refinanciación de la deuda, Moody's mejoró la nota de la compañía desde B2 a B1 a pesar del incremento del pasivo a nivel general. La agencia también elevó de B2 a B1 los instrumentos de deuda firmados por Applus, tanto los bonos globales como el préstamo sénior garantizado y el crédito revolving.

"La mejora de hoy refleja el sólido desempeño operativo en 2024, con un crecimiento orgánico de los ingresos en sus cuatro divisiones superior al 50%, que prevemos que continúe en los próximos 12 a 18 meses. Prevemos que la compañía seguirá generando un flujo de caja libre positivo durante 2025-26, lo que impulsará mejoras en las calificaciones crediticias", señaló la casa de análisis en un informe hecho público a principios de junio.

Moody's destacó también que la subida del rating se debe a las "expectativas positivas de crecimiento a largo plazo" en los mercados en los que opera Applus. La mejora de los ingresos, según la agencia, será de un solo dígito en 2025 y 2026 con una mezcla de crecimiento orgánico y fusiones y adquisiciones complementarias.