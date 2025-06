Sacyr remodelará la estructura del área de Concesiones tras la operación Voreantis

Sacyr abordará la reorganización de su división de Concesiones una vez concrete el lanzamiento de Voreantis, la nueva plataforma en la que integrará el grueso de sus activos concesionales en operación en el mundo, según indican fuentes conocedoras.

El flamante consejero delegado del grupo, Pedro Sigüenza, nombrado el pasado jueves y que hasta ahora se desempeñaba como director general de Sacyr Concesiones, mantendrá hasta entonces la máxima responsabilidad directa sobre el negocio de concesiones, prioridad en la estrategia de crecimiento del grupo.

La junta de accionistas de Sacyr aprobó el pasado jueves la separación de los poderes ejecutivos que hasta ahora acaparaba Manuel Manrique y que conlleva la designación como consejero delegado de Sigüenza. Manrique continúa como presidente ejecutivo con competencias corporativas, estratégicas y financieras. Mientras, Sigüenza asume responsabilidades plenas sobre la gestión de los negocios y su desarrollo.

El nombramiento de un nuevo consejero delegado culmina la reorganización en la estructura directiva del grupo, después de que a principios de 2024 la simplificara tras vender sus negocios de servicios al fondo de infraestructuras de Morgan Stanley (Valoriza) y Serveo (Facilities).

Modificó la organización de manera que nombró tres directores generales para sus tres áreas principales. Así, Sigüenza, que hasta aquel momento era consejero delegado de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, fue elegido como director general de Concesiones, y el que hasta ese momento era consejero delegado de esta división, Rafael Gómez del Río, pasó a ser director general de Ingeniería e Infraestructuras. Mientras, Eduardo Campos asumió la dirección general de Agua.

Sigüenza compaginará durante unos meses los cargos de consejero delegado de Sacyr y de director general de Sacyr Concesiones. Lo hará presumiblemente hasta la puesta de largo de Voreantis y lo previsible es que el futuro director general de Concesiones sea quien lidere esta sociedad.

El grupo prevé sacar al mercado a finales de 2025 o en el primer trimestre de 2026 la venta del 49% de la nueva filial para dar entrada a un socio financiero que aporte músculo adicional para seguir creciendo en concesiones.

Tras acordar la desinversión de tres autopistas en operación en Colombia al fondo Actis, el perímetro de Voreantis está perfilado y el plan de Sacyr discurre por traspasar a esta filial cerca de una veintena de concesiones maduras, fundamentalmente autopistas, que se ubican en España, Italia, Colombia, Chile y Uruguay. Ahora bien, el alcance definitivo dependerá del interés que reciba del mercado y de las eventuales negociaciones con los potenciales socios.

Sacyr tiene decidido ejecutar una operación con la que podría obtener entre 800 y 1.000 millones, en función del perímetro. No obstante, Manrique dejó claro la semana pasada que no hay ninguna prisa y que si la respuesta no es la esperada u ocurren imprevistos, podría posponer la operación.