La construcción, clave para transformar y modernizar España

"El sector de la construcción será determinante para la transformación y modernización de España. Se trata de un sector dinámico y pionero. Un sector líder a nivel mundial. Un sector de presente, al que avalan cifras económicas y de creación de empleo. Pero, sobre todo, un sector clave para avanzar en la gran obra que tenemos entre manos: construir una España más moderna, sostenible, competitiva e igualitaria; una España mejor".

Fueron palabras que el presidente de la Construcción, Pedro Fernández Alén, pronunció en el marco de La Noche de la Construcción: el primer gran reconocimiento al sector a nivel nacional, que tuvo lugar durante la I Edición de los Premios CNC, celebrada el pasado 21 de marzo en Caixaforum.

"Desde CNC queremos reconocer el talento, la innovación y el dinamismo de las empresas. La construcción puede con todo, lo cambia todo, por eso tiene que levantar la mirada. El Gobierno debería de vernos como el gran sector que somos y nosotros creernos lo que somos, porque sólo así haremos que el resto de la sociedad se lo crea".

Fernández Alén también quiso mostrar su orgullo de pertenencia a un sector que tiene en la digitalización, la sostenibilidad, la seguridad, la salud y la mejora de la cualificación de sus empleados sus principales palancas. Y que encara importantes desafíos para el futuro.

El sector es un motor para la actividad económica y el bienestar social del país

"¿Por qué cualquiera de nuestros niños y niñas cuando tienen cuatro años crece construyendo edificios y puentes, ya sea con bloques, con lego o con arena, pero cuando llega a los 18 años o 20 años rechaza la construcción como su futuro laboral? ¿Dónde pierde esa pasión? O, mejor dicho, ¿quién se la arrebata?". El presidente de CNC marcó un reto común que incumbe a empresas, trabajadores y administraciones: prestigiar la imagen del sector y hacerlo más atractivo. Y lo hizo durante una velada que congregó a más de 300 personas en Madrid, entre las que se encontraban la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Igualmente, asistieron los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.

Asistentes a La Noche de la Construcción.

Nueve categorías premiadas

En su afán por poner en valor a todo un sector, La Noche de la Construcción reconoció nueve categorías. La Mejor Iniciativa para la Atracción de la Mujer al sector fue para Acciona, mientras que Citanias recibió el galardón a la Mejor Iniciativa para la Atracción del Talento Joven al sector.

Por su parte, Rafael Sánchez Alcalá, al frente de la empresa Estudios y Ejecuciones, y presidente tanto de CNC Autónomos como de Fadeco Contratistas, se alzó con el premio a la Persona Trabajadora Autónoma del Año. En la categoría de Mejora de la Imagen del sector finalmente venció Arpada y la de Transformación Digital fue para Arquitectura, Ingeniería y Construcción Lobe.

En paralelo, Hune Rental fue la galardonada en la categoría de Mejor Iniciativa Tecnológica con Beneficio Medioambiental, mientras que Construcciones Llull Sastre recibió el premio en la categoría Empresa Familiar/Relevo Generacional y Ferrovial fue reconocida en la categoría Iniciativa Internacional. Finalmente, el Premio Especial a la Trayectoria Profesional fue concedido a Florentino Pérez, presidente de ACS.

Estos premios fueron una forma de rendir tributo al trabajo y desempeño diario, a lo largo y ancho del país, de las firmas constructoras. Pero también a la inclusividad, a la experiencia y a la ilusión por hacer mejor las cosas. La construcción necesita adaptarse permanentemente al progreso y a las necesidades de la ciudadanía. Porque, al fin y al cabo, se trata de un motor para la actividad económica y la creación de empleo, pero también para el bienestar social. Por eso, a juicio de la patronal, merecía un homenaje de semejantes características.

Asamblea General de CNC

La Noche de la Construcción vino precedida de la Asamblea General de CNC, que permitió reunir en Madrid a todas las asociaciones territoriales y los subsectores que forman parte de la confederación: más de 80 organizaciones de toda España.

En este marco, aunque la construcción no es sólo vivienda, ante la ministra Isabel Rodriguez, Fernández Alén propuso la construcción de 150.000 viviendas anuales para aliviar los problemas del mercado inmobiliario, lo que requeriría un mayor ritmo de ejecución para atajar este problema, lejos de políticas intervencionistas como el control de precios que, en opinión de CNC, constituye un agravante. Así , CNC alerta de que existe un desfase entre las necesidades de vivienda y la construcción, por lo que pide generar una oferta a la altura del momento. Para ello, aboga por un Pacto de Estado sobre la Vivienda que cuente con la participación de las CCAA y entidades locales.

En paralelo, la patronal ve imprescindible la utilización de la colaboración público- privada, así como agilizar los préstamos ICO en los territorios, para lo que pide concienciar a las entidades financieras.

CNC también considera necesario implementar un programa de avales destinado a jóvenes para garantizar la concesión de hipotecas y generalizar la actualización de los Módulos de los Planes de vivienda. Desde el punto de vista fiscal, propone implantar bonificaciones del ITP o el IBI por la compra de una vivienda en el medio rural.

En el ámbito jurídico, defiende un impulso de una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantice la perdurabilidad de los planes urbanísticos.

Por otra parte, CNC pide reforzar el compromiso con la lucha contra la ocupación ilegal, a través de la reforma del Código Penal, para proteger y eximir del pago del impuesto IBI a los propietarios afectados por la ocupación de su vivienda. Y con el mismo objetivo, plantea modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir que estas personas puedan empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.

Tanto en la Asamblea como en La Noche CNC, Fernández Alén recordó que el sector se encuentra sin un mecanismo de estabilización de los contratos, como la revisión de precios, por lo que pide volver urgentemente al modelo de contratación pública anterior a 2015.

Desde CNC se pide volver de manera urgente al modelo de contratación pública anterior a 2015

El sector de la construcción se postuló como aliado para lograr los objetivos que se ha marcado el Gobierno tanto para ejecutar en tiempo y forma los fondos europeos como en términos de vivienda. Pero alertó de que si no se aprueba un mecanismo para revisar los precios de los contratos, si no se acaba con el abuso de los medios propios por parte de la Administración, si no se acaban con determinados cuellos de botella y, sobre todo, si no se forma y cualifica a los 700.000 trabajadores que se necesitan, "difícilmente podremos conseguirlos". Para este último objetivo, se remarcó la importancia de la Fundación Laboral de la Construcción, la "verdadera universidad del sector".

Retos a futuro

En definitiva, el sector de la construcción quiso hacer gala de su dinamismo, su fortaleza, su capacidad de resistencia y su buen clima de diálogo social, como muestra la puesta en marcha del primer plan de pensiones sectorial, recogido en un convenio colectivo moderno pactado entre patronal y sindicatos. Pero también se marcó retos como el de convertirse en una punta de lanza de la economía española o el de consolidar su liderazgo mundial.

"Si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado". Fernández Alén reconoció sentirse afortunado por verse tan bien arropado en el gran día de la construcción.