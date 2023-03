El Gobierno no concreta ni fechas ni inversiones sobre el Corredor Atlántico en Castilla y León

El Gobierno ha anunciado este lunes una "gira" por todas las provincias de la Comunidad para explicar qué puede aportar el corredor Atlántico, mientras la Junta ha criticado la falta de concreción sobre plazos e inversiones para esta infraestructura.

A pocos meses de las elecciones municipales y cuatro días después de que todos los grupos municipales de Burgos, incluido el PSOE, firmasen una proposición exigiendo que la provincia no quede fuera de las inversiones del Corredor Atlántico, el Gobierno ha reunido este lunes a los representantes de las distintas administraciones de la Comunidad para explicarles los planes para el desarrollo de esta infraestructura para la Comunidad.

Pese a la expectación, ni el Gobierno ni el Comisionado para el Corredor han dado fechas y datos de inversiones concretas y se han limitado a anunciar una ronda por todas las provincias para conocer lo que puede aportar cada provincia.

Éste ha sido el principal anuncio de la comparecencia de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones; el secretario general de Infraestructuras del Mitma, Xavier Flores, y el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz.

Barcones ha precisado que el objetivo de este camino que se inicia en la Comunidad es el de "sumar" y explicar lo que es el Corredor Atlántico, pero también iniciar un proceso en el que se van a recorrer las nueve provincias explicando lo que es y viendo "de qué manera cada provincia puede aportar y se puede beneficiar de la infraestructura".

Por esta razón, estarán presentes en estas reuniones los diferentes agentes sociales, instituciones y empresas que están involucradas en el tejido económico de la Comunidad para hablar de una infraestructura "muy importante para el desarrollo de la Castilla y León".

"El objeto de estas reuniones es iniciar un camino donde todos tenemos mucho que aportar en estos momentos, dado que hay recursos suficientes para desarrollar una red de la que se viene hablando durante mucho tiempo pero hasta que este Gobierno no ha cogido las riendas no ha experimentado un desarrollo para convertirse en un verdadero eje vertebrador para generar desarrollo y cohesión económica y social", ha apostillado.

Del mismo modo, Virginia Barcones ha detallado que en el caso de esta tarde en Valladolid se iba a explicar qué es el corredor, la dotación que ha percibido y la inversión prevista y de su futuro.

Todo ello, ha añadido la representante gubernamental, de la mano de los agentes sociales para que puedan "aprovechar una oportunidad única", puesto que se tiene en una mano la mayor dotación de fondos en la historia y en la otra una "infraestructura vital que cuenta con las herramientas esenciales para que la tierra castellanoleonesa tenga futuro de una vez por todas".

"Potencia del Corredor"

El secretario general de Infraestructuras del Mitma, Xavier Flores, por su parte, ha asegurado que el Corredor Atlántico es una infraestructura que "beneficia a todos", tanto a las regiones que atraviesa, como a las que se conectan a ella a través de otras vías, como al sector empresarial y a los ciudadanos, ya que "permitirá mejorar la conectividad nacional e internacional, generará oportunidades de negocio y ayudará a incrementar el tráfico ferroviario de mercancías, contribuyendo a reducir las emisiones de CO2".

De la misma forma, ha destacado la "potencia" del corredor como "eje vertebrador" del territorio y la Comunidad como "columna vertebral de la red ferroviaria". "Es así como se ha configurado un corredor que es un gran oportunidad de transformación del tejido productivo que tiene una trascendencia a nivel regional, nacional y europeo", ha añadido.

Las cifras de inversiones, ha recalcado Flores, "ilustran claramente el compromiso del Gobierno en esta infraestructura", ya que hay más de 1.500 millones de euros movilizados en la región entre proyectos licitados y ejecutados en el marco del Corredor Atlántico.

"Se necesitan hechos"

Sin embargo, la Junta no ha quedado satisfecha con la reunión. La consejería de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha asegurado que Castilla y León "necesita hechos" y no "meros estudios de viabilidad y propuestas" en lo que se refiere al Corredor Atlántico, puesto que la Comunidad tiene una "enorme importancia estratégica y territorial".

En este sentido, González Corral ha indicado que durante le reunión de presentación de objetivos y propuestas del corredor celebrada este lunes en Valladolid, esperaba que se detallarán "mucho más" las inversiones que se van a realizar.

"El resumen del encuentro es que se conocen pocas cosas nuevas y hay mucha falta de inversión en infraestructuras que se vienen reclamando históricamente desde la Junta", ha incidido la consejera.

Asimismo, González Corral ha criticado que el Gobierno asegure que el Corredor Atlántico llegará a las nueve provincias "pero en la realidad no se ha visto así reflejado", al tiempo que ha recordado que lo que se quiere es un plan director donde se fijen inversiones y plazos con hechos concretos que se puedan ver".

No obstante, María González Corral ha destacado que la Administración autonómica considera "necesario" ese corredor que se "viene pidiendo y defendiendo para dar una cohesión social y territorial a las provincias de la Comunidad".

En esta misma línea, González Corral ha precisado que lo "único" que ha anunciado el Gobierno en el encuentro de este lunes son "estudios de viabilidad" y "no se puede estar así después de cinco años de retraso". "El comisionado ha dicho que se ha venido trabajando en este marco pero la realidad es que a día de hoy por primera vez se tiene el mismo presupuesto que el Corredor Mediterráneo y si ya se venía trabajando para qué se necesita a un comisionado", ha ironizado.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital también ha señalado que lo que se "necesita en realidad es una agente que defienda los intereses de Castilla y León como viene haciendo la Administración autonómica".

Por esta razón, ha recalcado González Corral, "no se quieren estudios ni presentaciones sino realidades, para no jugar en segunda liga y contar con las inversiones que se merece Castilla y León por la importancia territorial que tiene".

Por último, y en relación con la preocupación de algunos territorios de quedarse fuera del Corredor Atlántico, la consejera ha asegurado que "lo que no se puede hacer es confundir a los ciudadanos con conceptos como Red Básica y Red Globales", puesto que cada una tiene unos plazos de finalización.

"Temor infundado" en Burgos

Precisamente, sobre uno de los temas más polémicos, la exclusión de la plataforma logística de Villafría de la financiación del Corredor, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, ha señalado que los burgaleses "no deben temer" de que sus infraestructuras y plataformas puedan quedarse fuera de cualquiera de las redes del Corredor Atlántico, puesto que la voluntad del Gobierno es la de "apoyar con todos los recursos necesarios nacionales y europeos" a las terminales de Burgos.



Flores ha remarcado que la decisión de incluir o no alguna terminal dentro del plan de inversiones del Corredor Atlántico es de la Comisión Europea.

"Pero más allá de esto", ha continuado Flores, cualquier terminal que sea de una red o de otra tiene acceso en las mismas condiciones a la financiación europea, ya sea mediante el mecanismo de Recuperación y Resiliencia o de los Fondos Europeos CEF, de manera que "no hay discriminación de acceso en una red u otra".