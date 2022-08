Andalucía pedirá en la Mesa de la Sequía más inversiones y medidas al Gobierno

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, estimó ayer que la cosecha de aceituna sufrirá una merma del 30% por la sequía. Los ganaderos, explicó, se encuentran en situación crítica. Hay clamor en el campo y las restricciones amenazan ya a la industria y al consumo humano. Así que desde Andalucía se eleva el tono de cara a la reunión del próximo lunes del grupo de trabajo de la Mesa de Sequía convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Crespo ha exhibido en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta el orden del día de esa reunión, limitado al análisis de informes situación meteorológica, reservas, seguros agrarios, situación territorial y situación sectorial. La consejera insistió en que no es momento de seguimientos sino de medidas, "No es lógico que, en estos momentos, esa Mesa Nacional de Sequía no adopte otras decisiones que signifiquen ampliar los decretos de sequía. Preguntaremos si piensan adoptar medidas adicionales para la sequía. " , ha asegurado.

Crespo ha confrontado los 141 millones de euros articulados desde la Junta a través de dos decretos de sequía, de los que se han ejecutado el 48 por ciento con 15 actuaciones, con los 9,6 millones de euros destinados a la cuenca del Guadalquivir y los 4,1 millones para trasvasar agua de La Colada a Sierra Boyera en Córdoba que invierte el Gobierno central.

La ofensiva andaluza por el agua se llevará también a la reunión prevista el día 9 con el secretario de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica, al que se le van a reclamar medidas compensatorias para agricultores y ganaderos como una doble tarifa eléctrica para el regadío, el IVA de los insumos y la bonificación de hasta 30 céntimos para el agua desalada.

Las actuaciones impulsadas desde la Junta consiguen 72 hectómetros cúbicos más

Crespo ha insistido en que Andalucía no renuncia a ninguna fuente de aprovechamiento del agua, sean procedentes de trasvases, aguas regeneradas o desaladas, para lo que pidió al ejecutivo central las obras que le corresponden. Como ejemplo ha puesto que con las obras que ejecuta la Junta se van a conseguir 72 hectómetros cúbicos más para la comunidad.

Dos decretos

La titular de la cartera de Agua en Andalucía ha explicado que la administración andaluza está actuando con previsión en este asunto tan sensible. Respecto al primer decreto de sequía, y de acuerdo con un informe de la Consejería, apunta que todas las actuaciones en ejecución en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas están relacionadas con los sistemas de explotación en situación de emergencia como La Viñuela (Málaga), Guadarranque Charco Redondo (Campo de Gibraltar) y Guadalhorce-Limonero (Málaga).

En el caso del segundo decreto, el informe detalla que el Gobierno andaluz está ejecutando las iniciativas incluidas en el documento, comenzando por las catalogadas como prioritarias debido a la situación y posible evolución de los sistemas de explotación a los que hacen referencia. Entre estas actuaciones prioritarias se encuentra la conexión del tratamiento terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Rincón de la Victoria (Málaga) con el ámbito geográfico del Plan Guaro para el aprovechamiento de aguas regeneradas en el riego de explotaciones agrícolas; así como las obras para el aumento de la capacidad y calidad de los tratamientos terciarios en las EDAR de tres municipios almerienses (Adra, El Ejido y Roquetas de Mar) y las conexiones para aprovechamiento de aguas regeneradas, reservando así recursos procedentes de otras fuentes.

DANA

Además, la Junta de Andalucía viene acometiendo otra serie de actuaciones encaminadas a hacer frente a la sequía. Entre ellas se encuentran las derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). Este es el caso de la convocatoria de ayudas para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en las redes de pequeños y medianos municipios, que está dotada con un presupuesto de 12,6 millones de euros. A esta línea de subvenciones se han presentado un total de 391 solicitudes, por lo que se estudia cómo ampliar la convocatoria.

Asimismo, el Gobierno andaluz también trabaja en la limpieza de cauces. Desde 2019 se han realizado 619 actuaciones en 153 municipios en un total de 663 kilómetros que han supuesto la inversión de 12,9 millones de euros. La Consejería de Agua tiene previstas nuevas medidas preventivas ante el riesgo de que se produzca un episodio de Depresión Atmosférica Aislada en Niveles Altos (DANA). Para este año se prevé actuar en 200 kilómetros de cauces a partir del 5 de septiembre.

Por otro lado, la Junta impulsará campañas de concienciación para reducir el consumo de agua apostando por un uso racional de este recurso natural. Entre otras medidas, se recomendará, por ejemplo, que no se utilice a agua apta para el consumo humano para otras funciones que puedan realizarse con fuentes hídricas alternativas.

Situación hidrológica de Andalucía

Respecto a la sequía, el informe elaborado por la Consejería de Agua recoge que, con fecha de 22 de agosto de 2022, la situación hidrológica de las demarcaciones intracomunitarias que son competencia de la Junta de Andalucía se encontraban al 35,7% de su capacidad al reunir 1.403 hm³ de agua embalsada. Por su parte, la Demarcación del Guadalquivir, de competencia estatal, se encontraba al 22,5% de su capacidad (1.823,44 hm³).

En cuanto a los sistemas de explotación que se encuentran en situación de emergencia, se apunta a Viñuela-Axarquía y Cuevas de Almanzora en las Cuencas Mediterráneas y a Dañador, Martín Gonzalo y Sierra Boyera en la demarcación del Guadalquivir.

El documento elaborado por el Gobierno andaluz advierte de que, si la situación de escasas precipitaciones se prolonga a lo largo del primer trimestre del nuevo año hidrológico (último trimestre de 2022) será necesario analizar la evolución de los indicadores establecidos en los decretos de sequía de la Junta y, en función del grado alcanzado, adoptar las medidas correspondientes. Dado el nivel de sus embalses, las zonas que precisa de una atención especial son La Viñuela, que actualmente se encuentra en situación de emergencia; Cuevas de Almanzora, en situación de escasez grave (emergencia) por la interrupción del trasvase Negratín-Almanzora; y Campo de Gibraltar, que estaría nuevamente en situación de escasez severa (alerta) pero muy cerca de la emergencia. Igualmente, la Consejería de Agua destaca en el informe la complicada situación en la que están los regantes de la comarca de Benínar (Campo de Dalías).

Se llama la atención sobre el sistema Piedras Odiel por su importancia sobre Doñana

En cuanto a los sistemas de explotación de la demarcación hidrográfica Guadalete Barbate, se hace hincapié en el estado del Guadalete, que podría entrar en situación severa; mientras que el Barbate, alcanzaría la escasez grave. Por su parte, si la situación continuara igual en los próximos meses, habría que contemplar la posibilidad de declarar la escasez severa en los sistemas de explotación ubicados en el Tinto-Odiel Piedras. La consejera ha aprovechado para reclamar al Gobierno obras en este sistema, importantes para Doñana, que llevan tiempo prometidas pero que no avanzan.

Convocatoria de la Mesa

Al anunciar ayer la convocatoria de la Mesa de la Sequía, el ministro Luis Planas informó de que itención era continuar con el seguimiento, iniciado tras la reunión de la mesa de la sequía en marzo, y analizar la evolución climática, su incidencia en cultivos y ganado, así como el estado de las reservas de agua en los embalses.

"Convocaremos del nuevo el grupo de seguimiento de la mesa de la sequía en los próximos días para actualizar la situación en relación con la sequía, aunque las medidas aprobadas en marzo siguen vigentes", aseguró Planas el pasado viernes.

Además, en el encuentro está previsto que se intercambie información sobre las medias puestas en marcha en el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, como el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social, la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

También se expondrá la evolución de las medidas de liquidez puestas en marcha mediante la línea ICO-MAPA-Saeca, que se ha ampliado recientemente hasta algo más de 24 millones de euros, o el incremento en 60 millones de euros de la dotación de los seguros agrarios.