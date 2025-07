Andrés Arconada recomienda 'Voy a pasármelo mejor': un inolvidable amor de verano con música de Duncan Dhu

Hace tres años, el director, productor y guionista David Serrano quiso acercarse al género familiar con un musical entrañable con canciones de los Hombres G que llevaba por título Voy a pasármelo bien. No era la primera vez que Serrano hacía musicales, él fue uno de los responsables de otro título musical cuando nadie los hacía, El otro lado de la cama, que rompió taquillas. Ahora, como productor y guionista, vuelve a reunir a sus actores infantiles, ahora ya adolescentes, para firmar Voy a pasármelo mejor.

Una de las diferencias con la película anterior es que ya no suenan exclusivamente los Hombres G, sino Duncan Dhu, Miguel Bosé y otros artistas destacados de los años 90, fecha en la que se sitúa la historia. Aunque David Serrano ha supervisado la película de principio a fin, y se nota, ha cedido los trastos de la dirección a la debutante y jovencísima Ana de Alva. La cineasta, de tan sólo 23 años, sabe impregnar a la historia de un ternurismo que llega muy dentro al espectador que, si vivió esos años, se sentirá plenamente reconocido. Los más jóvenes, en cambio, verán cómo actuaban en aquellos tiempos sus padres con edades similares a las que tienen ellos ahora.

Voy a pasármelo mejor vuelve a ser una apuesta arriesgada que se salva con dignidad y acierto pese a no tenerlo fácil de antemano. En esta ocasión, viajamos hasta 1991 durante las vacaciones de verano de los Pitus, esa pandilla que, a modo de mosqueteros, unen sus fuerzas siempre que uno de ellos lo necesita.

Recuerdos para siempre

El destino vacacional será, en esta ocasión, un campamento de verano donde descubrirán lo que les pasa por dentro: el primer amor, ese sentimiento que marca la transición entre la niñez y la adolescencia. Unos recuerdos que quedarán grabados en sus memorias para siempre.

Pero también es una historia de solidaridad, mucha solidaridad, como la que van a brindar a su amigo David para poder reencontrarse con su amor Layla, a la que no ve desde hace tres años, desde que se marchó a México. David no sólo no olvida a Layla sino que ella sigue muy presente en su vida, aunque sea sólo a través del teléfono o de su propia imaginación.

çLa música que suena en la película vuelve a ser importantísima ya que no sólo remarca los distintos momentos emocionales por los que pasan los personajes, sino que además divertirá al espectador. En Voy a pasármelo mejor la cámara se mueve con agilidad, el guion está lleno de guiños y se pasa de la pura comedia a casi el melodrama más intenso. Los actores que repiten de nuevo en sus personajes vuelven a estar todos sobresalientes. Estamos ante una película de verano para pasárselo muy bien en el cine.

