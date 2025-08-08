'All That She Loves': la firma de la Costa Brava que enamoró a Katy Perry con su alma libre, bohemia y colorida

Clara Esteve, fundadora de All That She Loves, diseña desde el corazón de l'Empordà prendas que destilan el espíritu mediterráneo. Su universo de tintes naturales, slow fashion y siluetas ligeras ha conquistado desde Judith Mascó hasta la mismísima Katy Perry. Y todo esto, 'made in' en un entorno completamente espectacular y único: La Costa Brava, que les aseguro que no sólo es un destino, es un estado de ánimo. Un lugar donde el mar, la cerámica, el arte y la gastronomía conviven con la calma de los días largos y el rumor constante de la brisa entre los pinos. Desde este rincón privilegiado del Mediterráneo, la diseñadora Clara Esteve ha construido All That She Loves, una marca que ha sabido capturar en cada prenda ese espíritu veraniego y libre. "Vivir en la Costa Brava es vivir en un mood de verano, aunque el mundo del textil vaya rápido, mi inspiración nace de la calma, del entorno", explica.

Esteve, que presentó su última colección Isla Brava en la pasarela 080 Barcelona, defiende el valor de lo genuino y el proceso artesanal. "Transmitimos el alma del Mediterráneo, especialmente de esta zona del Empordà, a través del color, los tintes en prenda y una moda que conecta con la naturaleza". Prueba de ello es que sus diseños han llegado, sin intermediarios, hasta algunas de las personalidades más reconocidas del mundo.

Katy Perry y su gusto genuino y espontáneo por la marca

"Un día recibí una foto por WhatsApp. Era nuestro bañador, el de palabra de honor en tie-dye fucsia y blanco, y lo llevaba Katy Perry. Grité tanto que me escucharon en toda la Costa Brava", recuerda entre risas.

La cantante lo había comprado por iniciativa propia durante unas vacaciones en Saint-Tropez, en una boutique asociada a un beach club con el que colaboraban. "No sabíamos nada hasta que lo publicó en redes. Fue un subidón, porque fue orgánico, genuino. Le gustó de verdad", añade.

Pero no sólo Perry ha caído rendida al encanto de All That She Loves. La icónica modelo Judith Mascó lució una de sus piezas de seda en varias presentaciones de su libro. "Es una mujer que representa una época dorada del modelaje en España. Y mis diseños, además de bellos, buscan eso: que te sientas cómoda, segura, tú misma".

Una firma slow fashion consolidada

Clara, que ha probado suerte en Miami con algunas tiendas y ferias como el Swim Show, prefiere crecer "poco a poco y con solidez, consolidándonos en Europa antes de volver a EE. UU.". Entre sus sueños pendientes, vestir a Carlota Casiraghi, Carolina de Mónaco o incluso a la reina Letizia y la princesa Leonor. "También me encantaría Angelina Jolie. La veo mucho con nuestras prendas", confiesa.

El nombre de la marca surgió después de meses de búsqueda. "Me enfadé conmigo misma y me dije: 'Tiene que ser algo que represente lo que más te gusta'. Escribí All That She Loves y supe que ese era el nombre". Desde las calas escondidas del Empordà hasta los escenarios de Hollywood, las creaciones de Clara Esteve son una invitación a vivir con autenticidad, ligereza y estilo. Como ella misma dice: "Todo lo que amas, todo lo que te hace sentir viva. Eso es lo que quiero transmitir". Prendas Tie-dye elevadas a un estado superior impregnados por la esencia de un zona, la Costa Brava, que cuando la visitas, aunque te vayas, ella nunca se va de ti…