Fagor Arrasate fortalecerá su capacidad productiva con la ampliación de su planta de Mondragón

Fagor Arrasate está llevando a cabo una inversión superior a los 20 millones de euros en su sede central de Arrasate-Mondragón, en Gipuzkoa, con el objetivo de "abordar los nuevos retos que presenta el mercado y ampliar su capacidad productiva, así como optimizar y reorganizar sus espacios industriales".

La iniciativa contempla la construcción de un nuevo edificio, que estará adosado a sus actuales instalaciones, y que se está levantando en el terreno ocupado hasta ahora por el aparcamiento de la cooperativa. El nuevo parking se habilitará en la parcela del antiguo edificio rojo de oficinas de Fagor Electrodomésticos, ya demolido.

Las nuevas instalaciones, que estarán listas en abril de 2026 con el deseo de entrar en funcionamiento a comienzos de 2027, contarán con 6.000 metros cuadrados de superficie aproximadamente para acoger una unidad de mecanizado de grandes estructuras, de hasta 200 toneladas de peso, lo que "permitirá fabricar máquinas más grandes y mejores –las más grandes a nivel mundial–, y así afrontar la estrategia de diversificación de la cooperativa hacia nuevos productos y sectores de actividad", centralizando en Mondragón la actividad de mecanización pesada, un área estratégica en el proceso productivo de Fagor Arrasate, señalan.

Así, con esta actuación, la cooperativa perteneciente al Grupo Mondragon aspira a "reforzar una parte crítica de la fabricación" y "mejora significativamente la eficiencia y sostenibilidad" de dicho proceso. Para ello, esta unidad contará con nuevas fresadoras mandrinadoras que, además de "mejorar los estándares de calidad", reducirán el consumo energético y las emisiones de CO2, contribuyendo así a la descarbonización de los procesos industriales de Fagor Arrasate, indican desde la cooperativa.

Con esta inversión, Fagor Arrasate podrá llevar a cabo todas las etapas del proceso de producción en su planta de Mondragón, evitando el transporte de componentes de gran tonelaje a otras ubicaciones para su mecanizado, lo cual se traducirá en "una notable mejora en tiempos, costes y sostenibilidad ambiental".

Certificación LEED Gold

Además, el nuevo edificio industrial contará con la certificación LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), otorgada por el US Green Building Council (Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos).

Esta certificación, una de las más prestigiosas a nivel internacional en materia de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, reconoce que el inmueble cumple con altos estándares en aspectos como el uso eficiente de la energía, la gestión sostenible del agua, la calidad ambiental interior, el uso de materiales responsables y la reducción de emisiones.

De esta forma, "el edificio se sitúa entre los más sostenibles de Euskadi, siendo además un referente dentro del entorno industrial y productivo del territorio", subrayan.

Acerca de Fagor Arrasate

Fagor Arrasate es líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones a medida para el conformado de acero, aluminio e inoxidable, desde prensas y sistemas de estampación, líneas de corte y procesado de bobinas metálicas y sistemas completos para la fabricación de piezas metálicas complejas.

También es especialista en el conformado de composites, sistemas de forja en caliente y en frío y estampación en caliente. Opera globalmente y entre sus principales clientes se sitúan los fabricantes más importantes a nivel mundial del sector de la automoción, como el Grupo Volkswagen, General Motors, Ford o Stellantis, proveedores estratégicos de este sector como Gestamp o CIE, empresas del sector siderúrgico como Tata, Arcelor Mittal, Acerinox, Gonvarri o Bamesa y compañías del sector de los electrodomésticos como Bosch-Siemens, Whirlpool, Mabe, General Electric o Haier.

Con más de 60 años de trayectoria, Fagor Arrasate dispone de seis plantas de producción, cinco centros de servicio de asistencia técnica y un centro de I+D+i, así como numerosas delegaciones comerciales a lo largo del mundo. En la actualidad Fagor Arrasate cuenta con 660 puestos de trabajo repartidos en sus plantas del País vasco, China, México, Alemania y USA.

La facturación media de Fagor Arrasate en los últimos años ha sido superior a los 200 millones de euros y las exportaciones supusieron alrededor del 85% de su producción. Fagor Arrasate es una de las ocho cooperativas que conforman el Grupo Fagor, y también es miembro fundador de Corporación Mondragon, uno de los mayores grupos empresariales de Europa, con una plantilla total de 70.000 profesionales