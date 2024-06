Clamor de los accionistas de Ercros contra el precio de las opas y la gestión de la dirección

Rapapolvo a la gestión del presidente, Antonio Zabalza, en la junta de accionistas de Ercros. Celebrada tras conocerse el interés de la italiana Esseco por la química, los propietarios se citaron este viernes en Barcelona en la reunión anual de la cotizada que, aunque no incluía oficialmente en el orden del día la votación sobre la opa, fue monopolizada por la competición entre la firma transalpina y la lusa Bondalti. El sentir generalizado: críticas al precio recibido y duro tirón de orejas a la gestión del ejecutivo, que ya roza los 30 años en el cargo, pero que seguirá en su puesto.

El sentir general de los accionistas que intervinieron en la sesión fue el rechazo tanto a los 3,6 euros por título ofertados por la empresa portuguesa como a los 3,84 euros ofrecidos por su competidor italiano. "Según valoramos nuestros activos y nuestro patrimonio neto, 4,40 euros sería el mínimo para descolgar el teléfono", señaló otro accionista.

Un segundo inversor, que calculó su 'precio justo' según los múltiplos de ebitda que se pagan en el sector (entre 8 y 10 veces) expuso que el valor debería ser de entre 5,50 y 7,11 euros por acción. Tuvo en cuenta, eso sí, el resultado bruto medio de los últimos ejercicios y no el del último año, en la fase más baja del ciclo de la industria.

Otros accionistas, que agrupan alrededor del 12% del capital, cifraban en privado el valor, según su parecer, por encima de los 8 euros por título. En la misma línea se expresó el consejero Joan Casas que, junto a su esposa, controlan el 10% de los títulos: "Estas opas no tienen ninguna posibilidad de éxito", dijo. "Infravaloran absolutamente la compañía", apuntilló.

La respuesta del presidente, Antonio Zabalza, fue clara: "El devenir de la opa depende de los accionistas. Si no les gusta voten que no". Y añadió: "Estoy por la labor, pero por ley no puedo decir más". El consejo, asesorado por Evercore y Uría, todavía no se ha pronunciado por ninguna de las ofertas recibidas.

Y con la entrada de Esseco en escena, los plazos se dilatan hasta, como mínimo, enero del año que viene, auguró el dirigente. El inversor italiano llegó fruto del trabajo del consejo de la química de encontrar alternativas a la propuesta de Bondalti, aunque el precio de salida sea solo el 6,7% superior. El sentir general es que llegarán más. Y entre la lista de potenciales interesados, Repsol, Covestro, Quimidroga, Arkema, Borealis o Ineos, desgranó otro de los titulares allí presentes.

"Existieron conversaciones entre asesores de Ercros y los asesores de Esseco", confirmó Zabalza. La de Bondalti, en cambio, fue una oferta "ni consensuada ni solicitada"

Su trabajo será ahora convencer a unos inversores reacios a vender. Y a pesar de lo señalado anteriormente, entre cuatro actores consolidan el 40% del capital: Joan Casas, Víctor Manuel Rodríguez (más del 6%) y dos agrupaciones de independientes que rondan el 12% cada una. Será clave convencerlos para que la operación salga adelante.

"La empresa va rematadamente mal", dice el mayor accionista de Ercros

Más allá de las críticas generalizadas a las ofertas, el sentir en la junta de accionistas fue contrario a la gestión de Antonio Zabalza. Aunque sacó adelante todos los puntos del orden del día, el índice de rechazo rondo entre el 15% y el 20% de los votos. El dirigente trató de sacar pecho: "Si una empresa provoca una competencia entre dos grupos internacionales es que va bien". No obstante, no pareció encontrar muchos aliados a la tesis.

"¿Nos hacen la opa porque la empresa va bien? Eso es una falsedad. Nos hacen la opa porque la empresa va rematadamente mal", sostuvo Víctor Manuel Rodríguez. "¿Para qué ha servido el plan 3d? Los gastos no paran de subir", añadió. Y remató: "Entiendo que no nos dejará solos, porque sería salir de forma deshonrosa. Eso ocurrirá si la opa no satisface a los intereses de los accionistas". Luego, se dirigió al resto de los presentes: "Estamos solos ante la opa. No podemos contar con el consejo. El consejo lo único que hará será actuar con pasividad. No nos defenderá ni él, ni el asesor legal".

"Ercros era un zombi en el mercado", sostuvo otro de los propietarios. "La recompra tenía a la acción secuestrada y no había volumen de negociación", añadió.

El proceso de venta servirá, eso sí, para que Zabalza no deje la compañía, algo que estaba previsto este año. Sin embargo, se abortó la renovación del consejo para que no sean nuevos dirigentes entrantes los que deban decidir sobre el futuro de la organización. "Usted tiene una flor en el culo. La junta de hoy era para su despedida, pero usted va a estar cuatro años más al frente", le soltó un minoritario.

La tensión se agudizó, además, por las previsiones de resultados para la primera mitad de 2024. En un comunicado remitido esta semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la organización explicó que una vez cerrados los resultados del mes de mayo está en posición de augurar un resultado neto de entre 0 y –2 millones de euros para el primer semestre. Además, el ebitda quedará entre 20 y 25 millones de euros por los 45,2 millones del periodo comparable.

La compañía lleva a la baja sus índices de rentabilidad por el descenso de un 17% de las ventas, que caerán desde los 419,5 millones hasta entre 345 y 355 millones de euros.