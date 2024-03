Rueda defiende el rigor de la Xunta con el proyecto de Altri frente a los que quieren "paralizarlo"

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha defendido los trámites "absolutamente rigurosos" que siguió la Administración gallega con el proyecto de la planta de fibras textiles que planea la portuguesa Altri para Palas de Rei (Lugo), frente a sectores de la población que, según les ha afeado, quieren paralizarlo.

Rueda se ha manifestado sobre la contestación social que genera este proyecto industrial, especialmente de entidades ecologistas, y sobre si teme que la justicia acabe por frenarlo como ocurrió con recientes sentencias judiciales con numerosos parques eólicos en Galicia.

"Quiero, primero, mandar un mensaje de tranquilidad", ha respondido el presidente de la Xunta en funciones, quien ha hablado "en general" y ha garantizado que todos" los proyectos a los que la Administración autonómica ha dado el visto bueno están examinados de un modo muy estricto.

De hecho, ha asegurado que hay iniciativas que "no van adelante", precisamente, porque no tienen ese visto bueno. Así, Rueda ha insistido en esa llamada a la tranquilidad, porque hay ciertos sectores que están expandiendo una imagen de que no hay rigor en estas tramitaciones.

En este sentido, Rueda reitera que son los técnicos de la Xunta los que deciden porque "tienen los informes favorables" y porque cumple después de un examen muy riguroso, con toda la normativa y las condiciones que debe cumplir.

2.500 empleos

El máximo mandatario gallego ha destacado que el proyecto de Altri en Palas de Rei creará 2.500 puestos de trabajo estructurales y que, de esta factoría, puede "depender mucha más actividad económica" a impulsar esta zona del interior lucense desde el punto de vista industrial y de fijar población.

Rueda ha insistido en que este proyecto es una oportunidad de creación de riqueza que, si no se asienta en esta Comunidad, se irá "para otros lados". Por eso, ha prometido hacer todo lo posible para que la iniciativa de Altri se quede en Galicia y no sea aprovechada por otros.