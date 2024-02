Profesionales del doblaje de Galicia se movilizarán desde el 17 de marzo para exigir el cumplimiento de su convenio

Los profesionales del doblaje de Galicia han anunciado movilizaciones a partir del 17 de marzo para exigir el cumplimiento de su convenio colectivo. En una rueda de prensa, en Santiago, los afectados han declarado que "no darán un paso atrás" hasta que se cumplan sus reivindicaciones.

La presidenta de la asociación de Artistas da Dobraxe Asociados (ADA), Desi de Pillado, ha indicado que cuentan con el respaldo de los sindicatos CIG, CCOO y UGT, así como de la gente de su sector y de los compañeros de la Asociación de Actores e Actrices de Galicia.

El convenio de doblaje, ha explicado la presidenta de Ada, tiene un ámbito autonómico y acoge los dos idiomas oficiales de Galicia. En el caso del gallego, ha añadido, lo cobran íntegramente -con el salario de 2006-, pero la patronal "decidió hacer más competitivo" el trabajo en castellano, por lo que "dejaron de retribuir" lo que "está establecido legalmente", denuncian.

"Para ello, determinaron no respectar el convenio y pagar, en el mejor de los casos, pagan menos de lo que deben", ha criticado, al tiempo que ha lamentado que es un 25% menos de lo que establece un convenio "que no revisan" desde 2006 y que incumplen desde que se creó. Tras varios intentos de negociación, no llegaron a ningún acuerdo, por lo que "se ven obligados" a denunciar públicamente su situación.

De esta forma, entre sus reivindicaciones han reclamado cobrar el convenio colectivo de Galicia, ya que, el doblaje al castellano, "debe pagarse" como dicta la ley. También, han exigido transparencia en los datos, que las empresas "dejen de amañar" las cuentas para que parezca que le pagan por convenio cuando "no es así". Piden una actualización del convenio de 2006 que afecte a las dos lenguas y les permita vivir dignamente y han exigido respecto para la profesión.

Movilizaciones

Por su parte, los tres sindicatos han hecho un llamamiento a la patronal para que "cumpla con lo pactado" y poder negociar un nuevo convenio que "dignifique" a los trabajadores. Además, han hecho un llamamiento a la sociedad y a las administraciones públicas para que los apoyen. En este contexto, han avanzado que realizarán varias movilizaciones a partir del día 17, donde estarán acompañados por compañeros de la rama técnica y producción, y próximamente anunciarán en qué consistirán.