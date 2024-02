El sector pesquero denuncia el exceso de regulación en la UE y pide la bajada del IVA a productos del mar

El sector pesquero, representado en Madrid por la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar), Confederación Española de Pesca (Cepesca), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), se han unido a la manifestación agraria al compartir los mismos problemas como el exceso de regulación y competencia desleal frente a países terceros, al tiempo que han vuelto a reclamar la bajada del IVA a los productos pesqueros tras la caída drástica de su consumo.

El sector se suma a esta manifestación porque "tenemos los mismos problemas como el exceso de regulación europea y la competencia desleal de todos los importadores que no tienen los estándares europeos", ha asegurado el presidente de Cepesca, Julio Morón, durante la manifestación que se está celebrando en Madrid.

Morón ha recordado que la UE les ha hecho cumplir el objetivo de mantener los recursos en buen estado. "Lo hemos cumplido y no nos está reconociendo nada este trabajo a la pesca en concreto. Además, no se conforma con ello, sino que está regulando en cuestiones medioambientales que afectan directamente a la actividad pesquera, y eso nos afecta muchísimo a nuestro futuro"., denunció

Respecto al ministro de Agricultura, Luis Planas, Morón ha reconocido que mantienen una "interlocución buena" con él, pero ha recordado que siguen reclamando la rebaja del IVA a los productos pesqueros porque es una cuestión de sensibilidad para reconocer que la pesca es un alimento fundamental y que hay que reconocerlo.

En esa línea se ha mostrado también la directora general de la Federación de Pescaderías Tradicionales Españolas (Fedepesca), María Luisa Álvarez, que se unen a esta manifestación reclamando las mismas garantías en todos los países tras una drástica caída de consumo del pescado en España.

Cae el consumo

"Se nos asfixia a numerosísimos requerimientos que una microempresa no puede cumplir, a pesar de que estamos posicionados como un sector muy basado en productos europeos. Y luego, compites en el mercado con productos que no tienen los mismos precios. El consumidor piensa que son más baratos y no sabe que no, el precio es más bajo porque no tienen todas esas garantías sociales, económicas y medioambientales", ha explicado a los medios.

Álvarez ha recalcado que el consumo de productos pesqueros está cayendo, lo que está poniendo en peligro la viabilidad de las pescaderías. Por eso, la directora general de las pescaderías en España reclama a las Administraciones "sentido común" porque las empresas están asfixiadas con requisitos que son insoportables y que no ayudan a mejorar la salud.