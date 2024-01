Alcoa amenaza con el cierre de San Ciprián: "Si la situación no cambia tendremos que tomar decisiones difíciles"

Alcoa aprovecha su presentación de resultados para volver a sembrar dudas sobre el futuro de la planta de San Ciprián. La compañía estadounidense, que registró unas pérdidas de 651 millones de dólares en el año 2023, insiste en las dificultades para la reapertura de la planta gallega a pesar de los acuerdos firmados hace dos años. Y ya advierte directamente de "decisiones difíciles que tendrán un impacto adverso y potencialmente irrevocable en el empleo".

Desde su llegada, el consejero delegado de la multinacional, William Oplinger, señaló que las condiciones para reabrir la instalación eran muy complicadas, pero nunca hasta ahora se había referido al cierre. En una conferencia con analistas, el dirigente fue claro: "Si la situación no cambia significativamente en los próximos meses, anticipamos que los fondos disponibles se agotarán en la segunda mitad de 2024".

De este modo, la empresa, asegura, no tendrá "más remedio que tomar decisiones difíciles que tendrán un impacto adverso y potencialmente irrevocable en el empleo y la economía de Galicia en general". Y es que según los cálculos de la organización, San Ciprián hizo un agujero de 150 millones en su Ebitda a pesar de tener la planta de aluminio cerrada y la refinería de alúmina al 50% de su capacidad. "A pesar de nuestros esfuerzos colectivos, claramente no hemos alcanzado nuestro objetivo de lograr la viabilidad económica de San Ciprián", lamenta.

Para 2024 Alcoa espera "pérdidas sustanciales" en la instalación. Por ello, pide "flexibilidad de nuestros sindicatos y un apoyo significativo de los gobiernos regionales y nacionales". La siderúrgica se reunió con el Ministerio de Industria en diciembre y señaló que en enero remitirián una petición de las ayudas a solicitar para mantener la actividad, tal y como se comprometió en 2021.

Principalmente porque San Ciprián ha financiado sus operaciones a través de préstamos de otras empresas del grupo. "Y San Ciprián prácticamente no tiene capacidad para devolver esos préstamos", avisa Oplinger. Más cuando Alcoa ha decidido cortarle el grifo y no proporcionar más financiación "para una operación que no sea viable".

El calendario del rearranque

La compañía ya pasó de las advertencias de los últimos meses a los hechos cuando decidió congelar la inversión en el horno de cocción de ánodos, el mayor gasto pendiente en la reconversión de la planta gallega y presupuestado en más de 100 millones de euros. No obstante, sí inició el arranque de las cubas de electrolisis en enero y hace una semana ya había cuatro de las 32 preparadas.

Pero ahora avisa de que el compromiso de tenerlas todas operativas el 31 de marzo podría no cumplirse. "No tiene sentido económico", asegura Oplinger. "Si reiniciamos las cubas, sería un flujo de cash flow negativo y simplemente consumiría la caja de estas entidades más rápido que si no los reiniciamos", añade.

De este modo, Alcoa iniciará conversaciones con los sindicatos y las administraciones para intentar "que comprendan que iniciar esos fondos consumirá efectivo y que solo hay una cantidad limitada de efectivo disponible en las entidades y una vez que ese efectivo se acabe, Alcoa no tiene planes. para poner más efectivo en las entidades".