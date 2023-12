Mar Vaquero visita la empresa Atlas Copco y conoce sus sistemas híbridos de producción de energía

La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este miércoles las instalaciones que la multinacional sueca Atlas Copco Group, líder en numerosos sectores industriales y con 150 años de andadura, tiene en la localidad zaragozana de Muel desde 2011. En ella dan empleo a 300 personas, que se unen a los más de 49.000 empleados que tienen repartidos por 92 países.

Mar Vaquero ha podido conocer durante su recorrido por las instalaciones la visión global de Atlas Copco Group, su área de negocio y el Centro de Desarrollo e Innovación de Energía Móvil Sostenible que está ubicada en Muel. En ese espacio diseñan, desarrollan y producen innovaciones que impulsan a sus clientes en el cumplimiento de la sostenibilidad a todos los niveles.

"Aragón es un territorio en el que la innovación forma parte de la manera de ser, comportarse y actuar de las diferentes empresas del territorio. Una realidad que hemos podido comprobar visitando las instalaciones de esta empresa de referencia mundial que decidió venir a nuestra comunidad para seguir creciendo y lo ha conseguido", ha declarado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico.

Atlas Copco ha realizado una demostración in situ del funcionamiento de una de sus últimas soluciones sostenibles, un sistema de almacenamiento de energía con su controlador ECOTM, alimentados por una planta solar móvil. Aprovechando las ventajas de las baterías de iones de litio de alta densidad, los sistemas de almacenamiento de energía de ZBP y ZBC, diseñados y desarrollados en la planta de Zaragoza, permiten minimizar el impacto medioambiental del uso de la energía. Al almacenar la producción solar, estas unidades no sólo garantizan un uso eficiente de la energía, sino que reducen el consumo total de combustibles fósiles y, en consecuencia, las emisiones de CO2. La vicepresidenta segunda ha comprobado cómo los sistemas de almacenamiento de energía de Atlas Copco son modulares y móviles. Pueden desplazarse para integrarse en diferentes aplicaciones y soluciones, con fuentes de energía renovables, la propia red eléctrica y grupos electrónicos eficientes como back up.

En su recorrido por la planta zaragozana, un área de 100.000 metros cuadrados, la consejera de Economía ha visto en primera persona las instalaciones en las que también se diseñan y fabrican otras soluciones sostenibles como eficientes grupos electrógenos, torres de iluminación híbridas, eléctricas y con paneles solares integrados, y bombas sumergibles eléctricas. El 90% de lo que produce la planta zaragozana se destina a la exportación, sobre todo a países europeos y a Estados Unidos.

El centro de Atlas Copco en Muel también es pionero en digitalización. Gracias a la colaboración de los trabajadores, se ha desarrollado LineAp, un sistema que permite monitorizar la trazabilidad de sus productos, así como aumentar el control de sus operaciones y puntos de control durante la producción. A ello se une sus avances para la optimización del tráfico de entrada y salida de sus instalaciones, para lo que cuentan con el sistema Logistics Management Application (Lomap).

Todas estas iniciativas y proyectos han sido ideados y desarrollados internamente por personas de la organización, con soporte de empresas externas y con todo el apoyo del Grupo Atlas Copco. Al igual que las soluciones en el área de Internet de las Cosas, en la sede de Muel, la apuesta por la captación y retención del talento local cuenta con la garantía de un grupo puntero, firmemente comprometido con ese objetivo.

Junto con el I+D+i, la seguridad y la salud, la sostenibilidad forma parte del ADN de la compañía, que estudia el impacto ambiental de sus productos y servicios de forma continuada a través del análisis del ciclo de vida y el cálculo de su huella de carbono para contribuir a la economía circular. Esta ha sido una de las áreas en las que ha visto reconocida su labor, distinguida con el Sello Oro en Excelencia Empresarial bajo el modelo EFQM. Asimismo, ha recibido otros reconocimientos como el Sello Aragón Circular, el Sello RSA Plus, el Premio a la Exportación de la Cámara de Comercio de Zaragoza o el Premio Pilot, que consolidan su papel de referente empresarial en la comunidad.