CoxAbengoa compite ya por contratos por valor de más de 16.000 millones de euros

CoxAbengoa ha presentado ofertas para adjudicarse contratos por valor de más de 15.000 millones de euros, según ha indicado hoy el consejero delegado de la empresa, Ignacio Moreno. Los concursos y licitaciones en los que compite están en el sector de la energía, con más de 5.000 millones "puestos en oferta formal" actualmente; el del agua, con entre 6.000 y 8.000 millones; y en infraestructuras, con 5.300 millones. La compañía, resultado de la compra de Abengoa por el grupo Cox Energy, resurge tras años complicados.

Moreno ha recordado que el histórico de Abengoa está entre un 7 y un 10% de éxito en los concursos los que compite, por lo que en la compañía esperan un buen número de adjudicaciones aún con la previsión más conservadora.

2024 será para CoxAbengoa un año de búsqueda de capital y financiación para invertir en desarrollos tecnológicos. Moreno apunta que el contexto es favorable para sus planes, pues los tipos ya están bajando en Estados Unidos y el decalaje se espera en Europa en ocho o nueve meses.

Mejora de la compañía

"Estamos mejorando todas las ratios financieras que teníamos cuando llegamos el 21 de abril. De hecho el Ebitda será mejor en 2023 que el año anterior, y tenemos más contenidos, más facturación y una evolución que está siendo muy buena. Y buscamos capital, que no deuda, para invertir sin poner en peligro la viabilidad de la compañía", afirma.

Según explicó el presidente de la compañía, Enrique Riquelme, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un reciente encuentro, la previsión para este año es cerrar con ingresos de unos 3.000 millones de euros y un Ebitda de más de 600 millones.

Hidrógeno

En hidrógeno, la compañía acaba de marcar un hito con su participación en el proyecto del submarino de la clase S80, con su pila de combustible, que emplea hidrógeno producido mediante procesado de bioetanol y oxígeno para generar energía eléctrica.

Moreno ha participado hoy en un foro sobre hidrógeno verde celebrado en la sede de CoxAbengoa en Palmas Altas, donde ha indicado que no hay de momento proyectos relevantes en esta materia a corto plazo. Sí los habrá, anuncia, en un plazo entre 18 y 36 meses. "Históricamente Abengoa ha sido pionera en bioetanol, en termosolar y en desalación. El hidrógeno verde nos cuadra en la definición de lo que somos", asegura.

"A corto no es rentable,. Tiene un coste elevadísimo. En 18 ó 36 meses creemos que va a ser competitivo. Hay que trabajar la demanda, en el sector industrial, y en la oferta para que sea eficiente. No podemos volver a la primera situación que tuvimos con las fotovoltaicas, que no eran competitivas ni eficientes pero estaban subvencionadas. Al final creas una situación que no viene bien a nadie", asegura Moreno.

Ignacio Moreno

El de hoy ha sido uno de los primeros actos públicos en el que ha participado Ignacio Moreno como consejero delegado de CoxAbengoa tras anunciarse su incorporación el pasado mes de septiembre. Moreno ha hecho la mayor parte de su carrera en Barclays Iberia, donde asumió diversos cargos directivos durante casi veinte años hasta ser el responsable de la entidad para España y Portugal entre 2018 y 2022, cuando fichó por Credit Suisse. Enrique Riquelme ha confiado en él para reverdecer los laureles de Abengoa tras la adquisición de la empresa por parte de Cox Energy.