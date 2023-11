Urbaser es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha concedido a Urbaser el Premio Nacional de Innovación 2023 en la categoría de Gran Empresa Innovadora. En el año 2022, el 75% de la inversión que Urbaser destinó a innovación estuvo orientada a la economía circular. Este dato refleja que la innovación es un pilar esencial de Urbaser, que se complementa con el firme compromiso de hacer del planeta un lugar más sostenible.

Esta compañía, presente en 15 países y con más de 50.000 empleados, gestionó durante el año pasado más de 33 millones de toneladas y recuperó más de un millón de residuos. Asimismo, la modernización también ha llegado a su flota, ya que el 34% de sus vehículos a nivel mundial son ECO. En ciudades como Barcelona o Burgos, nueve de cada diez vehículos son de esta tipología.

En el proceso de transformación cultural en el que se encuentra inmersa la compañía, la circularidad es una de las prioridades. Por eso, Urbaser dedica sus esfuerzos a convertir el residuos en nuevo recursos, construyendo un futuro más sostenible.

La compañía ha presentado recientemente su Plan de Sostenibilidad Let's Change 2025, una hoja de ruta que seguirán para reforzar su empeño con la sostenibilidad y consolidarse como líder en economía circular. Este plan se divide en dos ejes de actuación: el cuidado del planeta y la excelencia en el cumplimiento de los criterios ESG, que serán aún más relevantes a la hora de definir las estrategias de la compañía especializada en soluciones medioambientales.

"En Urbaser ya no medimos los valores ESG en términos económicos únicamente", explica Pilar Tur, directora del Área de Tratamiento de Urbaser. Ên este sentido, continua, "desde hace años somos conscientes de que su implementación tiene impacto en el planeta y repercute en el bienestar de las personas. Por eso forman los colocamos en el núcleo de nuestra toma de decisiones". A este respecto, "a día de hoy, no hay proyecto en el que no tengamos en cuenta estos criterios", conluye la directiva.