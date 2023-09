El foodtech se convierte en un sofisticado mercado de talento para la industria alimentaria en Galicia

La comunidad gallega se ha convertido en un punto estratégico para el desarrollo del Foodtech y suma en la actualidad unas 150 firmas relacionadas con este mercado. A nivel nacional, el pasado año se captaron unos fondos cercanos a los 300 millones para impulsar áreas como TI, factoría 4.0, robótica, impresión 3D, biotecnología, o fermentación celular.

Dentro del sector de Alimentación, las compañías foodtech están ganando protagonismo y serán claves a medio y largo plazo, según la consultora Catenon, multinacional española de talento cotizada en bolsa.

Una tendencia confirmada por el interés de los inversores en este tipo de compañías, que en 2022 captaron fondos cercanos a los 300 millones de euros. Dentro de todo el país, la comunidad gallega se ha convertido en un importante epicentro de desarrollo de la industria foodtech.

El foodtech reúne en la actualidad a cerca de 500 startups españolas, que desarrollan proyectos que incorporan tecnologías como el internet de las cosas (IoT), el big data, la IA, la impresión 3D o la fermentación celular para transformar la industria agroalimentaria.

Según el informe Addressing new challenges across the food value chain impulsado por ICEX España, la inversión en este segmento creció casi un 10%. Además, se ha producido un aumento significativo del número de operadores en el ecosistema: cerca de 500 startups, más de 30.000 empresas en transformación alimentaria implicadas, más de 50 universidades especializadas y de 20 centros tecnológicos de vanguardia.

Patentes

Para consolidarse en el ecosistema, es fundamental tener una alta capacidad y fortaleza tecnológica, lo que se traduce en patentes, secretos comerciales y marcas registradas.

Así, el 32,9% de las startups españolas de foodtech cuenta con una patente para su tecnología y, el 29%, con un secreto comercial. Además, durante el pasado año, el porcentaje de startups que han desarrollado su propia tecnología ha seguido creciendo.

Las compañías Foodtech incorporan valores como la vuelta a lo básico, la honestidad, la transparencia, la trazabilidad, el uso de materias primas naturales y saludables y la sostenibilidad.

En esta mirada puesta en la alimentación del futuro, Galicia tiene mucho que decir. Se calcula que hoy en día hay unas 150 empresas relacionadas con el mercado de foodtech y por ello, esta comunidad tiene una importante oportunidad de desarrollo en un mercado que solo le queda crecer y crecer año a año.

Dentro de este segmento, hay cuatro grandes áreas: Agritech, Producción y Transformación de alimentos, Logística, Distribución y Retail, y Restaurant Tech. Dentro ellas destacan los modelos direct to consumer, la innovación de productos y la digitalización del campo.