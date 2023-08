A Telleira Godello 2022 de Bodegas Campante premiado por segundo año consecutivo mejor vino blanco de España

La D.O. Ribeiro está de enhorabuena nuevamente ya que por segundo año consecutivo, el Ministerio de Agricultura ha otorgado el 'Premio Alimentos de España Mejores Vinos año 2023' en la modalidad de vino blanco al caldo A Telleira Godello 2022, elaborado por Bodegas Campante, S.A. (Toén – Ourense).

El presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares Gándara ante esta insólita noticia comentó que vaticinó hace cinco años que nacería un nuevo Ribeiro y fueron pocos los que me creyeron.

Hoy aquellas palabras se hacen de nuevo realidad y el Ribeiro vive una nueva primavera al ser por segundo año consecutivo considerado el mejor vino blanco de España.

En la pasada edición, el Premio Alimentos de España Mejor Vino 2022 recayó en otra referencia de la D.O. Ribeiro, el vino Ramón do Casar Nobre 2020, de Ramón do Casar (Castrelo do Miño).