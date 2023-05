Rio de Galicia homenajea a las mujeres del rural determinantes para la supervivencia del sector lácteo

Coincidiendo con la víspera del Día Mundial de la Leche, que se celebra el 1 de junio, el grupo Río de Galicia quiere poner en valor el papel determinante de las mujeres para el sector lácteo de la comunidad y la supervivencia del entorno rural con la campaña Actitud Río: Puro coraje.

Un auténtico homenaje y reconocimiento a las mujeres del rural que pone en valor su trabajo a lo largo de distintas generaciones en un sector imprescindible y determinante para el desarrollo económico de Galicia.

La campaña impulsada por la marca de leche 100% gallega perteneciente al Grupo Lence se extiende a toda la cadena de valor y se podrá ver en la web de Río de Galicia, en sus cuentas de redes sociales y a través de un código QR que estará en los envases de leche.

El evento que se celebró en la Fundación Juana de Vega de Oleiros (A Coruña) incluyó una mesa redonda en la que se abordaron los retos de futuro para el sector lácteo.

En su intervención, Carmen Lence, CEO de Grupo Lence, destacó que "estas mujeres, estas ganaderas de la campaña, son unas grandes empresarias, están cuidando del rural gallego y son las que nos dan de comer", enfatizó.

Precisamente, Lence alertó de que dos de cada tres mujeres que dejan el rural son mujeres jóvenes. Si no hay mujeres jóvenes no hay niños y si no hay niños no hay futuro en el rural. Defender el rural es defender la soberanía alimentaria de todos.

Potencia láctea

Durante el coloquio, Silvestre José Balseiros, director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta analizó cómo las instituciones pueden trabajar para que el rural, que en Galicia representa aproximadamente el 47% de la comunidad autónoma, goce de buena salud y cómo es vital, para tal fin, lograr fijar población.

Por su parte, Gabriela González, directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski puso la voz del retail en el evento. En su intervención, ha relatado cómo desde su compañía siempre han apostado por los productores gallegos, buscando sinergias para propiciar que Galicia siga siendo una potencia láctea.

Los ponentes han disertado, además, sobre si el consumidor y la sociedad en general valoran lo suficiente la imprescindible labor de las personas que trabajan en el campo, como, por ejemplo, las ganaderas protagonistas de la campaña de Río de Galicia.

La compañía hizo un repaso de la salud del sector y ha subrayado el peso de las mujeres del rural para asumir los negocios del sector, al tiempo que destaca la fortaleza del mercado actual gallego, su hegemonía en el consumo a nivel nacional y la importancia de este producto en la alimentación básica de millones de hogares.

Río de Galicia es una marca de leche 100% gallega perteneciente al Grupo LENCE, empresa familiar de Lugo, a punto de cumplir 50 años Su compromiso firme no ha cambiado pues respalda a todas las personas que integran el sector lácteo gallego, la primera potencia productora de leche en España.

Desde sus plantas de producción en Galicia distribuye a toda España la leche y productos que son elaborados con los máximos estándares de calidad.