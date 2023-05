Asociaciones de mejilloneros advierten que 2023 cerrará con una producción muy precaria

El sector del marisqueo gallego reclama mejoras para poder mantener su actividad a flote. Si ayer fue el turno de la almeja autóctona y el berberecho, hoy le toca a los representantes del sector bateeiro que han entregado casi 15.000 firmas en el registro de la Xunta para reclamar la marcha atrás del decreto que da competencias a las cofradías sobre la gestión de la mejilla -semilla del mejillón- al considerar que limitan gran cantidad de zonas de trabajo. El porcentaje se sitúa en torno a un 16 por ciento, según la Consellería do Mar, pero es ahí donde está precisamente la semilla.

Su demanda no es otra que recuperar la gestión de la mejilla, "no es normal que esté en manos de quien no tiene competencias sobre ella, tiene que estar gestionada por quien tiene que recoger la mejilla", ha afirmado el presidente de la federación Arousa Norte, Álex Tubío, a las puertas del edificio de la Xunta en San Caetano, en Santiago, en donde se han concentrado más de 200 mejilloneros este jueves.

Desde esta federación achacan el empeoramiento de la situación desde la aprobación del decreto, ya que los planes de explotación del percebe limitan un montón de áreas de trabajo para los mejilloneros, lo que les provoca muchas dificultades y que numerosas bateas queden prácticamente sin actividad.

Las expectativas para este año 2023 non son nada halagüeñas tras un 2022 "muy complicado", destacó. Al respecto, la campaña de extracción de mejilla termina el 15 de junio y lo hará con una producción anual muy inferior de este molusco bivalvo.

La preocupación alcanza a otros elementos de la cadena de valor como cocederos, depuradoras y fábricas porque el mercado sufre desabastecimiento, circunstancia que obliga a la entrada de "mucho producto foráneo", destacó.

Reunion urgente

Junto a la entrega de estas firmas también han llevado al registro un escrito para pedir de nuevo una reunión con el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda y poder llegar a un acuerdo que beneficie a todos.