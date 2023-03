El sector químico espera aumentar la producción un 2% en 2022 si los precios

El sector químico español cerró el ejercicio 2022 con un incremento de la cifra de negocios del 16,3%, hasta los 89.866 millones de euros, por el efecto de los precios. Sin embargo, la producción apenas creció un 0,9% respecto a 2021, un desplome iniciado en el segundo semestre del año debido, fundamentalmente, al impacto permanente de los altos costes energéticos y la invasión de Ucrania. Así lo ha explicado en un encuentro con medios la presidenta de Feique, Teresa Rasero, quien ha presentado los resultados de cierre del sector en 2022.

De cara a este 2023, la patronal de las empresas de la industria química española espera que la producción empiece a recuperarse y termine el año con un crecimiento general del 2%. "Durante el primer trimestre la química básica seguirá adaptándose y será en el segundo y tercero cuando empiece a doblegar la caída. Esperamos llegar a septiembre/octubre recuperando todo el territorio que habíamos perdido. Para poder lograrlo tenemos que mantener unos precios de la energía mucho más bajos, esperamos que en los próximos meses se ajusten un poco que sumado a una recuperación de la demanda en los próximos trimestres lo que nos permitirá llegar a final de año con todo el sector químico creciendo un 2%", ha detallado Juan Antonio Labat, director general de Feique.

La gran preocupación del sector recae sobre la química básica, que todavía sigue muy golpeada por la crisis energética. Esta es la que concentra mayores necesidades energéticas y, por lo tanto, la más afectada por los altos precios. Si bien mantuvo hasta marzo de 2022 un crecimiento productivo positivo, sosteniendo la actividad de manera relativamente sólida hasta mediados de año, a partir del segundo semestre empezó a experimentar reducciones de carga en las plantas y paradas intermitentes en múltiples instalaciones.

"En el caso de la química básica, ni siquiera somos capaces de trasladar el incremento de los costes energéticos. Piensen tan solo que, en 2022, el precio medio de la electricidad pasó de 112 a 168 euros/MWh, y el precio del gas se multiplicó casi por tres, pasando de 46 a 134 euros/MWh", ha añadido Rasero.

En el caso de la cifra de negocios, 89.866 millones, es una cifra prácticamente récord, sin embargo, la patronal destaca que el crecimiento no se ha producido de la manera que ellos hubieran preferido puesto que ha sido gracias a un aumento de los precios y no a un crecimiento de los volúmenes. No producimos más, sino que, lamentablemente, tenemos que producir más caro.