Aliaga confía en que Aragón llegará a 2030 con 10.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos

El consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha confiado en que esta comunidad autónoma cumplirá con los objetivos marcados por la Unión Europea y alcanzará los 10.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2030.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de las Cortes de Aragón por la diputada de Ciudadanos, Jara Bernués, quien ha planteado que las áreas urbanas grandes y medianas cuentan con casi siete de cada diez puntos de recarga de coches eléctricos en la España peninsular, según un estudio elaborado por Ecodes y el Observatorio de Sostenibilidad, y en un 28% de la superficie de la España peninsular no hay puntos de carga públicos de alta potencia.

La diputada ha querido conocer la previsión de instalación de puntos de recarga y si existen planes estratégicos para garantizar la generación de energía "cuando estamos aplicando restricciones para el consumo actual".

Aliaga le ha respondido que esta misma semana se ha reunido la Conferencia Sectorial de Energía y se ha comprobado que Aragón tiene una de las ejecuciones "más altas" entre de las comunidades autónomas de los planes Moves de movilidad eléctrica.

"Hemos puesto 1.500 puntos de recarga y estamos en 2022, no vamos mal" y a este ritmo sí se cumplirá esa previsión de 10.000 en el año 2030, mientras que en cuanto a la garantía de suministro eléctrico ha afirmado que no va a haber "ningún problema", ámbito en el que ha mencionado algunas actuaciones previstas en Aragón para mejorarla.

La diputada de Cs ha puesto sobre la mesa la carencia de esos puntos, especialmente en la provincia de Huesca y se ha interesado por si el Gobierno regional tiene intención de cumplir los objetivos.

Empresas

La diputada de VOX, Marta Fernández, ha formulado otra pregunta a Aliaga en la que ha evidenciado que en el tercer trimestre de este año, 82 empresas han abandonado Aragón para ubicarse en otras regiones de España y ha querido conocer el análisis del consejero y qué medidas se deberían tomar para revertir la situación.

"No hablamos de grandes empresas", sino de pymes o muy pequeñas compañías, con dos o tres trabajadores, que son el "corazón" del tejido empresarial aragonés, y "nos preguntamos qué pasa, por qué las cosas no van tan bien, qué hace que una pyme cierre en Aragón y se plantee abrir en Madrid", algo que ha achacado a condiciones como que en esta comunidad autónoma "es más difícil innovar, hay altos impuestos y lenta burocracia", ha esgrimido Fernández.

Aliaga ha dicho que según el Registro de la Propiedad el saldo de instalación de empresas en Aragón "es positivo", para argumentar que sí existe un flujo de compañías entre unos territorios y otros del país "porque estamos en un mercado abierto interior que Europa favorece en su directiva de servicios".

En su opinión, no hay que estar tan preocupados por esta cuestión y ha estimado que Aragón sí está "sacando provecho" de sus factores estratégicos para la captación de grandes inversores.

Paisajes de Teruel

Aliaga ha sido objeto de otra pregunta en el pleno, formulada por el diputado del PP Juan Carlos Gracia Suso, derivada de una iniciativa ciudadana de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y asumida por su grupo parlamentario, relativa a la implantación de proyectos particulares de energías renovables.

En concreto, la cuestión planteada por el parlamentario ha sido: "¿Son ciertas las noticias publicadas por algunos medios en las que se recoge la participación activa del Delegado Territorial del Gobierno de Aragón, en aquel momento, y actual asesor del Presidente del Gobierno en esta Comunidad, para facilitar a una empresa que se dice aragonesa, pero cotiza en Madrid, la implantación de proyectos particulares de energías renovables convocando a distintos ayuntamientos y alentándoles a crear asociaciones para facilitar y conseguir la tramitación, estando así al servicio de intereses particulares desde un cargo público?".

Aliaga ha indicado que en esa época él era diputado de las Cortes de Aragón y no formaba parte del Gobierno. "No tengo conocimiento, ni es mi obligación averiguar si una información es verdadera o falsa", "no tengo esas competencias" y "si usted quiere, contrástelas dónde sea el sitio".

Ha añadido que en Aragón se han autorizado los parques "que han tenido viabilidad económica y ambiental" y "se han dejado de autorizar" lo que no cumplían requisitos, para sostener que si escuchara a todas la plataformas del territorio "frenaría el desarrollo de Aragón y no lo voy a frenar".

El parlamentario del PP ha señalado que esperaba una contestación "más contundente" de Aliaga, se ha mostrado a favor de las renovables, pero sin "negar la realidad de la ordenación territorial" y ha comentado que de ser cierta esta información "podrían en una situación muy incómoda a este gobierno", que, a su juicio, ha de ser el que investigue lo que está ocurriendo y adopten las acciones necesarias.