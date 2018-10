Más de 200 marcas tienen cita en el Salón de Valencia

El SIF presentará oportunidades para todos los bolsillos con las enseñas de restauración y alimentación de nuevo como principales protagonistas y una mayor relevancia del 'networking'

Las ferias son para vivirlas. La próxima edición del Salón Internacional de la Franquicia de Valencia (SIF) abrirá las puertas de su vigesimonovena edición el próximo 25 de octubre. Durante tres días reunirá a más de 200 marcas de todos los sectores económicos y "para todo tipo de bolsillos", señala su director, Francisco Valero. Todos los ojos del mundo de la franquicia estarán puestos en la feria decana del sector y en sus nuevas propuestas. Valencia se ha renovado este año con nueva directiva al frente que busca dar un impulso al salón con propuestas que persiguen "potenciar, más si cabe, el networking durante los tres días de feria", señala Valero, que dirige el salón desde comienzos de este año.

Los visitantes de la feria podrán encontrar en ella oportunidades de negocio en todos los sectores. "La verdad es que desde hace ya varias ediciones no encontramos en SIF enseñas de moda como en el pasado, franquicias de cigarros electrónicos, yogures, etc. Actualmente, la oferta es multisectorial, aunque bien es cierto que hemos visto un importante incremento de las franquicias inmobiliarias", explica el director del SIF. En esta edición acuden al salón enseñas como Century 21, Primer Grupo Inmobiliario, Outlet de Viviendas y "como viene siendo habitual, las enseñas de alimentación y restauración son siempre las más numerosas", en este sector se podrán encontrar firmas como Tortilla's, Crepe Delicious, Pintxoterapia, Goofreti, Aperitivos la Real o Waffle Bubble, entre otras. Asimismo, Suma Supermercados, Eroski, Carrefour Express y como novedad esta edición Japón Market, son algunas de las enseñas especializadas en alimentación que mostrarán en SIF su modelo de negocio.

Junto a las marcas estarán también las entidades financieras. La organización de SIF ha cerrado acuerdos con algunos de los principales bancos del país como el BBVA, el Banco Sabadell o Caixa Popular, con los que busca garantizar la presencia inversora, así como dar al evento una mayor calidad en la tipología del visitante. También estarán presentes las consultoras del país.

Entre las novedades del SIF de este año está la celebración por primera vez del Retail Future, un evento organizado por el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y que tiene por objetivo facilitar la digitalización de las pymes. Esta primera edición se ha articulado como un espacio de showroom donde diversas empresas expondrán sus productos y soluciones para la digitalización del pequeño comercio; un aula central donde se desarrollarán jornadas sobre diversos aspectos de la digitalización y retail tech, con la participación de ponentes de reconocido prestigio; y un espacio de networking y taller en el que se mostrarán soluciones, se harán demostraciones con productos y se explicarán casos reales de digitalización del pequeño comercio y artesanía.

Otra de las innovaciones que presenta este año la feria está la celebración por primera vez de la Noche de las Franquicias un evento que busca reunir a los principales protagonistas del sector y que culminará en una gala en la que se entregarán los Premios Nacionales de Franquicia convocados por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) y el SIF desde hace una década. El salón acogerá también la final nacional de los premios Best Franchise of the World,'"un reconocimiento a nivel nacional a los franquiciados que supone además una plataforma hacia la visibilidad de la marca y la implicación con sus franquiciados", señala Valero.

Otro de los atractivos de la presente edición es el programa SIF Academy. Una escuela inspiracional, que motivará y ofrecerá nuevas visiones sobre las tendencias en los negocios. Este año contará con la presencia de Ramón Campayo, el memorizador mundial más rápido de la historia. También habrá conferencias que irán desde los aspectos clave a la hora de franquiciar un negocio hasta el nuevo perfil de franquiciado, los errores a evitar en la expansión de una franquicia o cómo franquiciar un negocio.

Las más de 200 que este año acogerá el SIF son bastantes más de las 129 que reunió el pasado año. Junto a Expofranquicia, la feria madrileña, el salón valenciano es una de las grandes citas del sector en nuestro país. El director del SIF considera que hay espacio para ambas: "Ahora mismo, según el último estudio de la AEF, vivimos un momento idóneo para el sector tanto para su expansión nacional como internacional. Apoyar e impulsar al sector ha sido siempre el principal objetivo de SIF y ayudar a las enseñas españolas a su expansión al exterior, la internacionalización. SIF como feria pionera en España, el año que viene, en 2019, celebraremos nuestro 30 aniversario, seguimos luchando y esforzándonos, edición tras edición, para que este modelo de negocio siga siendo un éxito desde la capital del Turia".