La startup Jeff destinará 20 millones en una beca para ayudar a emprendedores a lanzar su negocio

Europa Press Madrid

La startup española de franquicias de crecimiento Jeff ha anunciado el lanzamiento de una beca de 20 millones de euros para ayudar a emprendedores a lanzar su negocio, según ha informado la compañía en un comunicado.

Jeff ha explicado que la iniciativa nace de un acuerdo con WHITE Investing, una sociedad especializada en la gestión de capital inmobiliario, para becar a hasta 1.000 emprendedores, facilitando un millar de locales listos para operar en ubicaciones premium estudiadas por Jeff y repartidos por todo el territorio nacional.

La startup estima que cada beca supone un ahorro de más de 20.000 euros en concepto de remodelación y equipamiento del local, ya que se reducen a la mitad los costes que debe afrontar el emprendedor para lanzar su negocio y ajusta la inversión inicial a 19.000 euros.

Jeff comenzará otorgando las 100 primeras becas en marzo y finalizará el ejercicio 2021 con el millar. Además, planea llegar hasta los 7.500 becados en los próximos tres años, extendiendo esta iniciativa a otros mercados en los que tiene presencia. La firma busca emprendedores con compromiso a largo plazo, proactividad y capacidad de adaptación, a los que proveerá de su 'know how' y herramientas a través de su 'Business in a Box'.

"Este acuerdo marcará un antes y un después no solamente para nosotros, sino también para el mundo de la franquicia"

"Estamos muy emocionados en este hito dentro de la compañía. Desde que comenzamos nuestra actividad en 2015, siempre hemos hecho todo lo posible por democratizar el emprendimiento y este acuerdo marcará un antes y un después no solamente para nosotros, sino también para el mundo de la franquicia", ha destacado el consejero delegado de Jeff, Eloi Gómez.

Por su parte, el consejero delegado de WHITE Investing, José Solero, ha resaltado que la estrategia del proyecto consiste en localizar buenos emplazamientos en ciudades o barrios de más de 50.000 habitantes, adquirirlos, acondicionarlos para arrendarlos a Jeff y que le permita tener los locales preparados para agilizar la entrada de los franquiciados.

"Para nuestros inversores, supondrá el asegurar una renta mensual sobre el valor y la calidad del producto e inquilino", ha apostillado Solero.