LAR España clausura la tercera edición del encuentro de innovación en centros comerciales y retail 'Wonderful Summit'

La socimi LAR España ha celebrado hoy el 'Wonderful Summit', el tercer encuentro nacional de innovación en centros comerciales y retail. La jornada, que se ha desarrollado en el Auditorio del partner de la iniciativa, Banco Sabadell, ha congregado a más de un centenar de profesionales del sector que han atendido a las distintas ponencias sobre las tendencias del sector retail y su adaptación a las nuevas tecnologías.

Entre los ponentes de este tercer encuentro estaban José Miguel Rico, responsable Distribución en IBM, que habló sobre la tendencia hacia el consumo cognitivo; y David Lastra, ecommerce manager en Mindsait, que tituló su ponencia 'Tendencias en la venta digital'.

Le siguieron Tommaso Canonici, director general de Europa en Opinno, quien reveló los resultados de un estudio global realizado por su consultora, que analiza el papel actual de un líder en la innovación en nuestro tejido empresarial; y el consultor experto en innovación Fran Chuan, que habló de las distintas tecnologías y visiones que marcarán la innovación en el retail los próximos años.

El encuentro finalizó con las ponencias de los siege ganadores: tres en la categoría de soluciones innovadoras en retail -Nukula, Recircup y Proppos-; y cuatro de la categoría negocios innovadores de retail -What the Food, The Global Esports Academy, Sepiia y Timpers-.

Poco antes de la conclusión, se anunció el ganador del primer premio global de 'Wonderful', que fue para Timpers. Consiste en una nueva marca de calzado, diseñado por ciegos, y recibió los 5.000 euros del primer premio, entregado por LAR España. El segundo premio, concedido por elEconomista, fue para The Global Esports Academy, a quien entrevistará para dar a conocer los detalles de su innovación. Por último, BStartup de Banco Sabadell, ofreció a Sepiia la posibilidad de invertir o financiar su negocio.

El proyecto Wonderful, que arrancó en abril por tercer año consecutivo, tiene como objetivo impulsar y promocionar el emprendimiento basado en la innovación. En total, en este concurso han competido más de 150 startups o emprendedores y hasta 18 proyectos han sido premiados, uno en cada una de las sedes locales donde la socimi tiene presencia: Albacete, Alicante, Barcelona, León, Lugo, Pontevedra, Toledo,

Madrid, Bizkaia y Valencia. Asimismo, esta edición ha contado con la participación de los siete proyectos de las categorías nacionales que formado parte del evento final de la iniciativa 'Wonderful Summit'.

Todos ellos, consiguieron un conjunto de premios enfocados a apoyarles: 500 euros en metálico, una tablet, el acceso a la financiación o inversión privada gracias al programa BStartup de Banco Sabadell o a los vehículos de inversión en startups de ellos mismos y de la empresa referente de tecnología, Indra.

Un acceso durante un año al 'Startup with IBM', programa de software y desarrollos en el Cloud de la compañía, valorado en 12.000 dólares; y el Wonderful LAB, que supone diversas opciones flexibles en función del interés de ambas partes, como el asesoramiento, mentoring o apoyo de LAR y los patrocinadores, para barajar la posibilidad de acelerar, implantar pilotos o testeos de soluciones innovadoras de las startups ganadoras.

Miguel Pereda, Consejero de Lar España y CEO de Grupo Lar, mostró su agradecimiento a todos los participantes en el concurso y destacó que "la innovación supone para nuestra compañía uno de sus principales drivers de desarrollo, y creemos que para nuestra sociedad y para la competitividad de nuestras empresas, la innovación ya no es un lujo sino una necesidad". Solo seremos competitivos si apostamos por la innovación, y por ello, estamos encantados promoviendo una iniciativa como Wonderful, que impulsa y apoya a los emprendedores que están innovando en nuestro país, para tratar de ayudarles en las difíciles etapas iniciales de sus desarrollos.