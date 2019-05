El Foro Anual del Club Excelencia en Gestión pone el foco en la transformación organizacional

El próximo 4 de junio, el Club Excelencia en Gestión, asociación empresarial dedicada a mejorar la gestión y resultados de las organizaciones, organiza en las instalaciones de Ifema en Madrid, su 26º Foro Anual bajo el lema "Acelerando la transformación de las organizaciones".

El Foro, que se ha establecido como evento de referencia para el ecosistema empresarial, tiene como fin último impulsar una gestión excelente, innovadora y sostenible de las organizaciones para conseguir una sociedad mejor.

La vigesimosexta edición del Foro Anual pone el foco en las claves para que las organizaciones afronten con éxito el gran reto de la transformación en un mercado dinámico, cambiante y global como es el actual, de la mano de destacados profesionales que aportarán su visión más particular, know how y expertise.

Programa de la jornada

Este año el Foro presenta un programa completo que abarca diversas temáticas y formatos. La jornada está organizada en tres partes: la inicial en la que se desarrolla de forma participativa el tema central de la aceleración de la transformación a través de ponentes; la segunda parte en la que se propicia el networking entre los asistentes y una última en la que se realizan talleres para impulsar el benchmarking y compartir herramientas prácticas que permitan aplicar los conocimientos obtenidos en la primera parte del encuentro.

La inauguración tendrá lugar a las 9.30h de la mañana de la mano de Russell Longmuir, CEO de EFQM, e Ignacio Babé, secretario general y CEO del Club Excelencia en Gestión, quienes darán una visión general sobre el futuro de las organizaciones.

Marieta Jiménez, presidenta y directora general de Merck, será la siguiente en intervenir en una ponencia en la que dará las claves para acelerar la transformación de las organizaciones. A continuación, Pedro Díaz, CEO de SAVIA (Mapfre), y Mariano Silveyra, Presidente de Europa de Cabify, aportarán su punto de vista sobre cómo crear valor mediante nuevos negocios.

Estudios y mesas de debate

Tras una pausa para fomentar el networking entre los participantes, dará comienzo la Mesa de debate sobre "Nuevos Valores: Valores clave para acelerar la transformación de las organizaciones", dinamizada por Jesús Alcoba, director general de La Salle International Graduate School of Business. Representantes de primer nivel de compañías de diferentes sectores intervendrán en el coloquio: José Luis Sáiz, CEO de Calidad Pascual, Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo, y Gabriel Domingo, director general de Fundació Claror.

Asimismo, durante los meses anteriores a la celebración del Foro, el Club Excelencia en Gestión ha llevado a cabo el estudio 'Acelerómetro de la Transformación', que pretende conocer el grado en que las organizaciones adoptan e implantan mecanismos de gestión que permitan aumentar su aceleración en el proceso de transformación y diagnostica la situación de las organizaciones en relación con la gestión de dos factores: la gestión de la velocidad y la gestión del tiempo. Ignacio Babé, secretario general y CEO del Club, presentará las conclusiones de dicho estudio.

Para finalizar la mañana, Antonio Budia, director de Marketing y Operaciones de Microsoft, Miguel Ángel Miguel, director general de tecnología, digital y logística de Mahou San Miguel, y Alfonso Ayuso, subdirector general y director de innovación y tecnología de Banco Sabadell, debatirán sobre el abanico de oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías bajo la moderación de Joan Parra, Director General de Leitat.

Las conclusiones y cierre del Foro las realizarán el Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y Alberto Durán, Presidente del Club Excelencia en Gestión y Vicepresidente de la Once, Ilunion y Fundación Once.

Talleres por la tarde

La tarde se estructurará en torno a cuatro talleres simultáneos en los que se profundizará sobre los conceptos y propuestas debatidas por la mañana. Los participantes podrán seleccionar el taller que mejor se adapte a sus necesidades:

1. Acelerando la transformación: Sello de Excelencia EFQM

2. Nuevos valores: el valor de la experiencia

3. Nuevos negocios: intraemprendimiento

4. Nuevas tecnologías: observatorio tecnológico

Para Susana Fábregas, directora de desarrollo de servicios del Club Excelencia en Gestión, "con esta nueva edición del Foro Anual, desde el Club Excelencia en Gestión queremos ayudar a los profesionales, a las entidades y al conjunto del ecosistema empresarial en su cometido de acelerar la transformación de las organizaciones, para conseguir así una plena gestión excelente, innovadora y sostenible. Y para ello contamos este año con un cartel de ponentes y moderadores incomparable y con una serie de actividades dinámicas útiles para todos", asegura.