La fuga de talento, el desafío al que tendrán que hacer frente las empresas este año

La fuga de talento, la falta de inversión en el sector tecnológico y el desequilibrio entre una demanda cada vez más exigente y una oferta poco cualificada son algunos de los principales desafíos que enfrentarán las empresas del tejido español en 2019. Estas son las principales conclusiones de la compañía de selección de personal Hays, después de observar a través de una encuesta que más del 95 por ciento de las empresas tecnológicas tienen dificultades a la hora de encontrar profesionales con una formación que se adecúe a las necesidades que buscan.

Según Hays, las principales causas que alegan las compañías son la falta de profesionales cualificados, a la vez que se trata de perfiles muy demandados en el mercado. Y es que, precisamente, esta alta demanda hace también que exista mucha fuga de talento, una alta rotación y volatilidad en este mercado. Además, las empresas tienen que ofrecer cada vez salarios más altos para atraer talento, unos salarios que se han visto incrementados un 10 por ciento año tras año.

Para Julien Mur, manager de la división de IT de Hays España, "la gran mayoría de las grandes empresas multinacionales que vinieron a España durante los últimos años para beneficiarse de salarios bastantes inferiores a los que se pueden practicar en Reino Unido, Francia o Alemania, se encuentra con una falta de perfiles cualificados, salarios cada vez más elevados y otras dificultades comentadas con anterioridad, por lo que España empieza a ser un país no tan atractivo".

Desequilibrios

En cuanto al desajuste entre oferta de profesionales y vacantes disponibles, un 73 por ciento de las empresas del sector asegura que este desajuste es una de sus principales preocupaciones, una cifra más de 20 puntos superior a la media del resto de sectores.

Además, el sector que más acusa este efecto es el sector tecnológico. Julien Mur asegura que "este desequilibrio entre oferta y demanda se ha disparado durante el último año por una razón de peso: la recuperación económica".

Por otro lado, el principal problema del mercado español, según el especialista de Hays, es la falta de inversión en el sector, la principal causa de la falta de talento en nuestro país y el obstáculo más grande al que se enfrentarán las empresas en 2019. "Es necesaria mucha más inversión, tanto pública como privada, y también mucha colaboración entre el mundo académico y empresarial para formar a profesionales que respondan a las necesidades reales de las empresas", asegura Mur.

Asimismo, el manager de la división de IT de Hays explica que "las empresas han recuperado margen de maniobra en cuanto a inversión y, como consecuencia, están sacando del cajón sus grandes proyectos tecnológicos para reactivarlos. Pero sigue habiendo un gran problema a nivel estructural: la escasez de la oferta. Es significativo que en 2018 no hay mucho más talento IT en España que en 2014".

Demanda de trabajadores

Hoy en día, la tecnología se sigue percibiendo como un coste y no como una inversión. El reto de este cambio de paradigma será clave durante 2019, en el que la demanda de profesionales seguirá creciendo, empujada principalmente por startups tecnológicas y multinacionales, que serán las empresas que más tirarán del segmento.

En cuanto a los perfiles que más demanda tienen, destacan los desarrolladores, demandados sobre todo por consultoras tecnológicas y startups, y los perfiles especializados en Big Fata, como los Data Scientist, Data Analyst, Busines Analyst o ETL Engineer.

Si bien es cierto que existen iniciativas públicas para solventar esta situación, la gran asignatura pendiente para muchas organizaciones será fomentar de manera privada la inversión en formación, talento local y liderazgo de proyectos punteros para evitar la fuga de talento.