El 73% de los influencers afirma que en Navidad aumentan sus campañas de marketing con las marcas

Los influencers realizan una media de algo más de cinco campañas de marketing con marcas al mes sin contar los meses de Navidad, dato que se ve incrementado en los meses navideños.

Según SamyRoad, empresa especializada en el marketing de influencers, el 73% de los influencers aumentan la media de campañas realizadas durante los meses de Navidad, pudiendo superar el 15% de su media anual de campañas.

Respecto a las marcas, Belleza, Perfumería y Moda son los sectores en los que más se invierte en marketing de influencers en Navidad llegando a aumentar su inversión entre un 10 y 20%. A estos, le siguen los sectores de Telefonía y Ocio.

Otros sectores como Motor o Banca no aumentan la inversión en campañas de influencers durante estos meses, sino que prefieren mantenerse durante todo el año. Los motivos más habituales son que no aumenta el consumo de su producto en estas fechas y que el mercado se encuentra más saturado que en el resto de año. No pretenden descontinuar su presencia en ningún mes del año, pero tampoco deciden invertir más en meses concretos. Según SamyRoad, en otros sectores solamente aumenta la inversión en el caso de que se produzca un lanzamiento especial o estacional.