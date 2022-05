Paloma Fang: "Me encantaría llevar mi concepto por todo el país y, por qué no, también al extranjero"

Alfonso Bello Huidobro Madrid

El Grupo Bellaciao nace con la idea de ofrecer verdaderas experiencias gastronómicas. Para ello, han llevado a cabo una serie de proyectos, todos ellos con el objetivo común de ofrecer al cliente un viaje en el espacio y en el tiempo a lugares de China y Japón en una época concreta y en un ambiente muy cuidado. Paloma Fang, su fundadora, es una joven empresaria, fundadora del Grupo Bellaciao, madrileña de nacimiento y descendiente de familia taiwanesa.

¿Cuándo y por qué decide emprender?

Con 21 años ya era empresaria, pero fue en el 2016 cuando decidí tomar el testigo familiar y dedicarme a la hostelería, abriendo mi propio restaurante japonés en Malasaña: Ninja Ramen. Vi la oportunidad de traer a Madrid un concepto tradicional de la gastronomía japonesa que en aquel momento ningún restaurante ofrecía, quise dar a conocer a los españoles que la cocina japonesa va mucho más allá del sushi y el pescado crudo. Así nace Ninja Ramen con este plato como estrella de nuestra cocina.

¿Cómo nace el grupo Bellaciao?

Grupo Bellaciao nace con la idea de trasladar al comensal a un lugar y un tiempo lejano a través de la gastronomía y, sobre todo, de la ambientación de nuestros restaurantes. Tras Ninja Ramen, llegó Hong Kong 70, donde quise mostrar al público de Madrid la variedad de la cocina cantonesa y ambientarlo en la cuna de su gastronomía: Hong Kong y en los años 70 por ser la década de apertura cultural del país.

¿Siempre le ha ido tan bien en todos sus proyectos?

Ningún inicio resulta fácil al principio. Cuando abrí Ninja Ramen, el ramen no era nada conocido en Madrid, y tuvimos que esforzarnos mucho para ser acogidos dentro de la oferta gastronómica tan fuerte de la capital. Con Hong Kong 70 el primer año fue muy sacrificado, pues se trataba de luchar contra los prejuicios y la idea del público español de que la cocina china se basa en el arroz tres delicias y el rollito de primavera. Ahora la cocina asiática está mucho mejor valorada y eso es una oportunidad que abre muchas más puertas a los emprendedores en este momento.

'Hong Kong 70', 'Ninja' y 'Running Sushi' son los tres 'estilos' del grupo. ¿Cuál es el motivo de crear tres proyectos tan distintos entre sí? ¿En qué se diferencian?

Siempre he querido traer a Madrid la cocina tradicional de China y Japón, son conceptos que en estos países llevan funcionando toda la vida, pero que en aquel momento aquí nadie conocía. Mi intención siempre ha sido la de traer la cultura gastronómica de mis raíces y darla a conocer a los españoles: romper barreras y mezclar culturas. Mis tres conceptos tienen el mismo objetivo: ser diferentes entre sí, pero con algo en común a todos ellos, respetar la tradición y añadir vanguardia.

Por el momento, solo ha abierto restaurantes en Madrid. ¿Tiene pensado exportar en el futuro alguno de sus modelos a otras ciudades de España?

Si, me encantaría llevar mis conceptos por todo el país y, por qué no, también al extranjero. Estamos en plena expansión para ser un grupo tan joven, por lo que, al mismo tiempo, queremos ir paso a paso y aprovechar las oportunidades que se nos vayan presentando.

¿En qué trabaja actualmente Paloma Fang?

Aunque hayamos abierto ya siete restaurantes, el Grupo Bellaciao es para mí como mi segunda familia, por lo que intento repartir mi jornada entre la oficina y los restaurantes. Me gusta saber cómo va el negocio por mí misma y seguir participando en él como el primer día. Tengo muchos proyectos en mente y algunos que conoceréis dentro de poco.

¿No ha pensado en abrir alguno de sus modelos al mundo de la franquicia?

Sí me lo he planteado algunas veces y no desechamos la idea, pero no a corto plazo. Antes de eso debemos asegurarnos de que los conceptos ya están del todo formados y de que los franquiciados siguen con el proyecto que inició Bellaciao.

¿Cuál es su apuesta más ambiciosa dentro del grupo?

Mi apuesta más ambiciosa es sin duda nuestro equipo, sin ellos todo esto no sería posible y no podríamos pensar en haber llegado hasta aquí. No importa el concepto o el restaurante, el equipo que hay detrás lo es todo.