El emprendimiento celebra su día tras vivir el mejor año de su historia

Este sábado, 16 de abril, se celebró el Día Mundial del Emprendimiento siendo este uno de los años más importantes para todo lo que engloba emprender. Según el Observatorio de Startups de la Fundación Innovación Bankinter, el ecosistema de startups español viene de vivir el mejor año de su historia en cuanto a inversión se refiere. En 2021, las compañías españolas batieron su récord de financiación, con casi 4.300 millones de euros captados.

El crecimiento del mundo emprendedor en los últimos años es una realidad que se puede comprobar en cualquier ámbito de la economía. Cada año que pasa es mayor el número de proyectos emprendedores que se inician en el mundo y vemos cómo, progresivamente, se suman al emprendimiento perfiles de personas que hace unos años difícilmente se lo habrían planteado. Para conocer mejor este mundo, desde elEconomista hemos hablado con grandes figuras del emprendimiento en España.

'Business angels'

Los business angels, ángeles inversores, o ángeles de negocios, son personas que invierten su dinero en la fase inicial de compañías emergentes a cambio de una participación en capital. Habitualmente, ejercen también un rol de mentor y ofrecen su consejo y experiencia a los emprendedores. Rubén Ferreiro, quien fuera uno de los primeros inversores de Glovo, actualmente es Socio Fundador de Lanai Partners, el primer grupo de business angels que apareció en España.

"En cualquier ecosistema emprendedor, los business angels son claves. En muchos casos son emprendedores o ex-emprendedores exitosos. En las fases seed o pre-seed, es decir en las fases iniciales de una startup, el conocimiento y la experiencia, más allá de la aportación de capital, son claves en el éxito de la startup".

'Proptech'

Una proptech se refiere a cualquier empresa que utiliza la tecnología para refinar, mejorar o reinventar cualquier servicio dentro del sector inmobiliario. Los servicios que cubren incluyen las actividades de compra, alquiler o venta de propiedades. Jeroen Merchiers, CEO de la proptech Zazume y ex director general de Airbnb para EMEA (Europa, Oriente Medio y África) nos cuenta más acerca de este negocio.

"El proptech está en un momento excelente en España, en el Top 3 de inversión global, por encima de Reino Unido, Alemania o Canadá, solo superado por EE.UU. Aunque con más de 850 millones de euros captados en el mercado español - sólo entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021 - no es un sector fácil para empresas jóvenes porque se lucha con ciclos de venta largos y existe una barrera tecnológica. A pesar de ello, hemos visto un aumento de proyectos tecnológicos importantes como es el caso de Zazume, la plataforma de alquiler residencial, a través de las mejoras soluciones tecnológicas del mercado. Creo que en los próximos años veremos una consolidación importante del sector".

Aceleradora

Una aceleradora es una compañía que se dedica a impulsar startups u otras empresas que están comenzando a salir al mercado empresarial. Quino Fernández, CEO de la aceleradora AticcoLab, plataforma española de apoyo a la innovación, no explica su funcionamiento.

"Si a los modelos disruptivos y a la ambición de las startups unimos emprendedores inexpertos, los problemas y errores están garantizados. Desde AticcoLab proporcionamos a la startup un board a medida y un programa de acompañamiento a medida de 5 meses que acaba con el acceso a inversores. Creemos que el acompañamiento de mentores que hayan pasado por ese camino con los que discutir sus planes y compartir contactos ayuda al emprendedor a cometer menos errores y acelerar realmente el crecimiento de la startup durante los primeros meses para, a continuación, enfocarse en la búsqueda de financiación".

Emprendedor

Emilio Froján es CEO de Velca, una empresa española de motos y ciclomotores eléctricos con batería extraíble Emilio, por su parte, fue elegido por la revista Forbes como uno de los 21 jóvenes change makers, los protagonistas del cambio de la sociedad que viene. Y es que para él "emprender es la principal herramienta de cambio y de solución de problemas sociales".

Emilio estudió Ciencias Políticas pensando que la política era la mejor herramienta para gestionar conflictos hasta que el emprendimiento llamó a su puerta. "Mi pasión por el emprendimiento surge cuando me doy cuenta de que sólo creando soluciones y poniéndolas en el mercado, a poder ser forma accesible, conseguimos satisfacer los deseos e inquietudes de la sociedad", explica.

"Emprender es una herramienta de cambio y solución de problemas sociales"

Emprender no es tarea fácil y no todo el mundo puede emprender, ya que en este mundo también se puede fracasar, por lo que hay que tener muy claro de qué forma plasmar físicamente nuestro proyecto. Cuando Emilio decidió emprender, planificó su propio plan a 5 años. "Igual que un médico tiene que prepararse durante varios años para operar considero que un emprendedor también debe formarse para emprender. Me propuse adquirir los conocimientos, experiencias y el capital relacional necesario para minimizar los riesgos. Durante esos 5 años y también durante mis primeros años como emprendedor también hice sacrificios. El objetivo era ahorrar lo suficiente para desarrollar mi MVP (Producto Mínimo Viable) y estar 1 año viviendo de ahorros.

