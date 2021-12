Alternativa Digital:"El certificado supone una confirmación del trabajo bien hecho y una motivación extra"

Alternativa digital es una de las 54 compañías que ha recibido el Certificado Informa-elEconomista a la Gestión Excelente, este año las sociedades aspirantes a obtener el certificado han crecido un 22%.

Alternativa Digital es una compañía líder en distribución de maquinaria de impresión digital en gran formato. Con más de quince años de experiencia, desde su creación han apostado por un modelo de trabajo horizontal y de cercanía. Este modelo de trabajo les ha permitido poder contar con materiales de alta calidad, las últimas novedades del sector y la posibilidad de ofrecer el mejor servicio y atención personalizada a sus clientes. Pedro Ojeda Cruz, gerente de la compañía contesta a nuestras preguntas:

¿A qué se dedica su compañía?

Alternativa Digital se dedica a la distribución de maquinaria y consumibles para el sector de la rotulación y la impresión digital en gran formato, siendo distribuidor oficial de marcas como HP, Mimaki, 3M, Mactac, 3A Composite, Felix Schoeller y así hasta 16 primeras marcas más.

¿Qué han hecho para sobrevivir a la crisis provocada por la pandemia?

Nuestro sector depende mucho de los centros comerciales, perfumerías, restaurantes, etc. Sectores que se vieron seriamente comprometidos en sus cuentas de resultados, pero supimos reaccionar a tiempo y enfocarnos en la venta y distribución de materiales que ya teníamos dedicados a la señalética, mamparas de separación, materiales para la impresión de las nuevas normas sanitarias, etc. También tuvimos un aumento de la facturación en los mercados africanos, lo que hizo que la caída de la facturación no fuese tan traumática.

¿Qué les motivó a solicitar el certificado? ¿Cómo ha sido de exigente este proceso?

Sabíamos que íbamos por el buen camino en cuanto a la gestión, pero queríamos contar con una evaluación externa y rigurosa que nos analizase y nos ayudara a encontrar puntos en los que seguir mejorando e innovando, teniendo como foco el bienestar de nuestros/as empleados/as, la satisfacción de nuestros clientes y la tranquilidad de nuestros proveedores.

Ha sido un proceso en el que se nos ha pedido bastante documentación e información, nada improvisado, en el que han salido puntos en los que tenemos que mejorar. Ya sabíamos lo que hacíamos bien, ahora sabemos qué puntos tenemos que seguir reforzando.

¿Qué supone para ustedes haber recibido el certificado?

Supone una confirmación de trabajo bien hecho y una motivación extra para nuestro personal, que ve que su trabajo, porque la gestión es un trabajo de equipo, de todos los departamentos de la empresa, se ve reconocido con una certificación externa. También supone la responsabilidad de aumentar la puntación, para estar siempre en los más altos estándares de calidad en la gestión.