Rolf Cederstöm: "Clearpay ofrece un método de pago claro y transparente, sin ningún tipo de coste extra"

Alfonso Bello Huidobro Madrid

Clearpay, la compañía líder mundial en el segmento Buy Now, Pay Later (BNPL), lanzó en España su innovador servicio de pago flexible que ofrece a todos los comercios la posibilidad de dar un impulso a su e-commerce, independientemente de su tamaño. Clearpay, nombre con el que ya opera en Reino Unido con una exitosa trayectoria y que utilizará también en el resto de Europa, desembarca además en Francia e Italia.

¿Qué es Clearpay?

Clearpay es un sistema de pago aplazado "compra ahora, paga más tarde" que permite a las tiendas online ofrecer a sus usuarios abonar sus compras en cuatro cómodos plazos cada 14 días, siempre sin intereses. El servicio es completamente gratuito para aquellos que cumplen con las fechas de pago establecidas, ya que Clearpay no es una línea de crédito. Se utiliza sobre todo en compras con un importe medio de unos 80-100 euros. A diferencia de los créditos tradicionales, Clearpay evita que los usuarios adquieran una deuda a largo plazo, ya que un retraso en el pago hará que el cliente no pueda utilizar el servicio, por lo que no aumentará la cantidad a devolver.

¿Qué servicio le ofrecen al cliente?

Clearpay ofrece al consumidor un método de pago fraccionado claro y transparente, sin ningún tipo de coste extra. El cliente disfruta de su compra ahora y paga en cuatro cómodas cuotas, sin intereses. Al no ser una financiación, el cliente puede usar su propio dinero para comprar de manera responsable, sin incurrir en ningún tipo de deuda. De hecho, el 90% de las compras a través de Clearpay se realizan usando una tarjeta de débito. Los comercios que ofrecen Clearpay, por su lado, observan una mayor conversión y un aumento del ticket medio con un cliente más recurrente. El top 10% de los clientes activos de Clearpay compran alrededor de 30 veces al año con nuestro método de pago.

¿En qué se distinguen del resto de sus competidores?

Nos diferenciamos de la competencia por ser la alternativa más transparente y justa para los consumidores de e-commerce. Nuestro producto representa una manera novedosa de "comprar ahora y pagar más tarde" incentivamos el consumo responsable premiando la fidelidad y la puntualidad en los pagos. A diferencia del resto de competidores, Clearpay no es ni una financiera, ni un banco. Nuestro modelo de negocio es completamente diferente y por ello ofrecemos la única solución que pone al cliente en el centro de todo. Por otra parte, nuestro proceso de compra es más intuitivo y corto, si lo comparamos con otros métodos de pago, en tan solo 4 pasos puedes empezar a comprar y sin intereses. Además, hemos observado en países como Australia o Estados Unidos donde llevamos años siendo la opción de pago líder en el segmento de "compra ahora, paga más tarde", que el pago quincenal permite incrementar de forma notable la recurrencia, al liquidar las cuotas en un corto periodo de tiempo. También se reducen las devoluciones en un 18% al tener un impacto psicológico sobre el cliente, al ser poseedor del 50% de la compra a los treinta días de la adquisición. Por lo que es un servicio muy sencillo e intuitivo de usar.

¿Cómo se presenta el futuro para la empresa?

Clearpay acaba de aterrizar en España, donde ya trabajamos con cientos de comercios y queremos convertirnos en el líder de la solución "Compra ahora, paga más tarde" en poco tiempo, como ya lo somos en el resto del mundo. Nuestro modelo de negocio es radicalmente opuesto al del resto de competidores y, por ello, tenemos la certeza de que, en el largo plazo, nuestra propuesta de valor ayudará a los consumidores a comprar de manera responsable y a los comercios y marcas a vender más. Además de en España, acabamos de aterrizar también en Italia y Francia, y seguiremos nuestra expansión por Europa durante los próximos meses.

¿De qué tratan sus planes de expansión en España?

En España lanzamos en marzo y la acogida ha sido muy buena, cientos de comercios ya tienen integrada nuestra solución. Aunque ya trabajamos en todo el mundo con marcas muy reconocidas como Nike, Pandora, Foot Locker, Shein, Asos nuestro objetivo es ayudar también a las pequeñas y medianas empresas en España a crecer gracias a nuestro método de pago y la inversión que hacemos en Marketing.

Queremos posicionarnos como el método de pago clave para crecer, donde otros métodos de pago no ofrecen un beneficio adicional, nosotros ofrecemos valor durante todo el proceso de compra: 1) Generando nuevo tráfico con acciones de co-marketing 2) Aumentando la ratio de conversión y ticket medio y 3) Incrementando la recurrencia de compra.

¿Cómo ha afectado el coronavirus a la empresa?

Somos una empresa donde el teletrabajo y la flexibilidad siempre han formado parte de nuestro ADN, por lo que durante este tiempo de confinamiento no hemos tenido ningún problema en mantener nuestro ritmo de trabajo y rendimiento.

En cuanto al mercado, como sabemos, el coronavirus ha generado un cambio trascendental del comercio hacia el mundo digital. El e-commerce ha crecido muchísimo durante el último año y esto, lógicamente, ha hecho que crezcan el número de transacciones que generamos a través de nuestra plataforma. Creemos firmemente que este cambio viene para quedarse y el comercio electrónico seguirá creciendo en los próximos años a un ritmo acelerado.