Más del 85% de las empresas españolas habilita servicios de gestión emocional para sus empleados durante la crisis sanitaria

elEconomista Madrid

Full Audit, una de las principales entidades auditoras y consultoras en Seguridad y Salud Laboral españolas, ha comprobado que más del 85% de las empresas que ha auditado -con objeto de obtener el "Sello de Gestión Responsable Covid-19" de Full Audit- han habilitado servicios de apoyo emocional para sus empleados durante la crisis sanitaria del Covid-19.

Estos servicios se complementan con otras medidas de evaluación y gestión de los riesgos psicosociales, con el objetivo de asegurar el bienestar psicológico de la plantilla. A su vez, según el Estudio realizado por Oracle y Workplace Intelligence en 11 países, el 78% de los trabajadores afirma haber empeorado su salud mental durante la pandemia, lo que supone un gran desafío para las organizaciones a las que urge restablecer y garantizar la salud mental de los empleados.

Además, la inversión media de las empresas españolas para evitar los contagios en el ámbito laboral ha sido de 101.834€, unos 123€ por empleado, destinando de estos 45€ a medidas específicas de Prevención y protección de los trabajadores y 23€ a medidas de Gestión Empresarial, según el estudio realizado por la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball.

En palabras de Montse Moré, CEO de Full Audit, "asumimos con gran responsabilidad y rigor el acompañamiento a las empresas en sus procesos de reincorporación al puesto de trabajo y de reactivación de su actividad. Todas nuestras propuestas, desde el diseño de protocolos Covid19, la realización de auditorías reglamentarias o la elaboración y verificación del Estado de Información no Financiera contribuyen a minimizar riesgos en este momento clave de recuperación económica". Su labor tiene como objetivo principal el contribuir a la mejora del entorno laboral de las personas, aportando un enfoque constructivo orientado a motivar a sus clientes a mejorar continuamente su entorno laboral más allá de la ley.

Incremento de la fobia al trabajo

El incremento de la "ergofobia", o fobia al trabajo por miedo al contagio, ha ido en aumento durante el proceso de reincorporación al entorno laboral en todos los sectores de actividad del mercado español.

Full Audit que cuenta entre sus más de 600 clientes con empresas como KPMG, Grupo NH Hoteles, Decathlon y socios como PRL Innovación, CAEB y la Oficina Técnica de FOMENT, ha observado que las empresas que han invertido en protocolos de seguridad frente al Covid y han obtenido el Sello de Gestión Responsable Covid-19 de Full Audit afirman que -para el empleado- visibilizar entre sus colaboradores las medidas de protección implantadas, contribuye a reducir el miedo y la angustia al contagio, mejorando el bienestar personal y organizacional.

Ibex 35

Otro cambio que ha evidenciado -aún más si cabe- la pandemia es el aumento de la demanda de servicios para el diseño e implantación de la estrategia de sostenibilidad y bienestar organizacional como eje central del resto de políticas corporativas. Necesidad ya puesta de manifiesto a través del Informe Observatorio IBEX 35 Salud, Bienestar y Sostenibilidad en las empresas del IBEX 35 de Forética, en el que se aprecia –de manera contundente- este cambio de tendencia.

A este respecto, Daniel Tapial, Chief Sales Officer de Full Audit señala: "Más allá de las medidas específicas de la gestión del Covid, en Fullaudit hemos observado que las organizaciones con sistemas maduros de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y estrategias sólidas en seguridad y salud, bienestar organizacional y sostenibilidad han gestionado e implantado con mayor celeridad y éxito los protocolos de prevención para el Covid19" como es el caso de Decathlon, Cellnex, NH Group, KPMG, Meliá Hotels International, Suez y Agbar entre otras".

Por ello, desde Full Audit, que opera en el ámbito nacional e internacional, insisten en la necesidad de que la empresa lleve a cabo una seria reflexión. No sólo acerca del modelo

de gestión de la seguridad y salud, sino incluso a preguntarse si los grandes ejes movilizadores del tejido empresarial y de la propia sociedad no están evolucionando hacia un concepto más ecológico y socialmente responsable en el que no se piense tanto en términos cortoplacistas de beneficios y se ponga en valor real, esa "triple P" (people, planet, profit) (por sus siglas en inglés gente, planeta y beneficio) que no hace tanto, tan lejana e irreal parecía.