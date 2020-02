Hortensia Roig, a los estudiantes: "Las redes proyectan que el éxito es sencillo, pero en la realidad no hay filtros que valgan"

Dani Valero Valencia

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet; el Secretario General del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Francisco Vallés; y la subdirectora General de la Secretaría de Estado para la España Global, Ester Borrás, presentaron este viernes en Valencia la campaña Valores que construyen Sueños, una iniciativa conjunta de las tres instituciones para "promover entre jóvenes la educación en valores como el esfuerzo, el afán de superación, la curiosidad o la humildad para alcanzar metas personales y profesionales".

La parte central del acto fue una mesa redonda en la que participaron cinco personalidades destacadas de la Comunitat Valenciana. Hortensia Roig, presidenta de la universidad EDEM Escuela de Empresarios -impulsada por el presidente de Mercadona, Juan Roig-, animó a los jóvenes a "encontrar una pasión que les motive porque en la vida todo requiere esfuerzo".

"La sociedad tiene una visión muy distorsionada del éxito. En esta época que nos ha tocado vivir, las redes, sobre todo Instagram, proyectan que el éxito es algo muy sencillo. Que es rápido, que es fácil, que no requiere esfuerzo. En nuestras redes sociales todos somos maravillosos, pero en la realidad no hay filtros que valgan. Y eso genera mucha frustración. Solo vemos la parte bonita del éxito, no el sacrificio que cuesta llegar a esa posición. Vemos a Rafa Nadal mordiendo la ensaladera, pero no le vemos pegándose los madrugones para entrenar un domingo por la mañana. Es decir, la excelencia no es un acto, sino un hábito" subrayó Roig a los 200 estudiantes asistentes.

Rafael Juan, consejero delegado de Vicky Foods, abogó por disfrutar del camino hacia la meta y no centrarse en alcanzar el éxito. "El éxito es algo efímero, dura el instante en que conseguimos alcanzar un objetivo. La felicidad está en el camino", dijo. En la misma línea, instó a "no pensar tanto en qué vamos a conseguir sino en qué vamos a aportar".

"Hay que decidir en qué liga queréis jugar"

El Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Avelino Corma, mencionó la importancia de que los jóvenes descubran la Formación Profesional. "Hay que decidir en qué liga queréis jugar cada uno. No todos los equipos pueden jugar en la Champions. Lo más importante es ser el mejor en lo tuyo". "Incluso haciendo lo que más os apasione tendréis que hacer cosas que no os gusten. Eso forma parte del paquete", agregó.

En la mesa redonda también intervinieron la escritora Rosario Raro, que animó a los jóvenes a relacionarse con personas que no sean de su entorno más próximo, "porque eso aporta experiencias y conocimiento". Hay una frase que me gusta mucho y dice que la actitud es la mitad del destino", destacó a los asistentes.

Además, Luis Valls, jefe de cocina del restaurante El Poblet de Quique Dacosta, invitó a los alumnos a disfrutar de lo que hagan. "Es muy importante enfocar bien el objetivo y ser feliz con lo que estás haciendo, que se pase el tiempo y cuando te vayas a dar cuenta sean las tres de la mañana", subrayó.

"No basta enseñar: hay que educar"

El acto tuvo lugar en la Escuela de Negocios Lluís Vives de la Cámara de Comercio de Valencia ante 200 jóvenes de tres centros educativos de la provincia, el Colegio San Bartolomé de Godella, el Colegio el Plantío Internacional y el British College La Cañada de Paterna, y alumnos de cursos del Programa Integral de Cualificación y Empleo de Cámara de Valencia.

En su discurso inicial, Bonet explicó que la iniciativa surgió de "una coincidencia en la necesidad de apoyar e incentivar el enorme talento de la juventud española y ayudarles a afrontar los retos a través de la educación en valores". "No basta enseñar: hay que educar", dijo, mencionando "la tenacidad, la perseverancia, entrenar y ensayar sin desánimo para alcanzar la excelencia. Y hacerlo, además, con integridad personal".

También intervino en la apertura del acto Francisco Vallés. "Todas las personas de éxito hoy fueron una vez jóvenes como vosotros, con vuestras incertidumbres y quizás vuestros mismos temores, pero apostaron por un camino que les condujo al éxito y a la realización personal y profesional gracias a valores como el tesón, la constancia, el esfuerzo, el valor o la disciplina", trasladó a los estudiantes.